柯文哲回家「第一口吃冰」60年新竹老字號814冰棒　老闆是柯爸學生

▲柯文哲交保回家第一口吃冰。（圖／民眾黨提供）

記者許力方／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲遭關押一年，7000萬元交保後，配戴電子腳鐐步出北院，第一站就趕回新竹老家，回到家後第一口吃的是在地美食「814冰棒」，吸引不少網友好奇，到底多好吃讓柯媽媽讚不絕口？這家冰店柯爸、柯媽都是常客，老闆的爸爸更是柯爸的學生。

柯文哲8日晚間交保後與妻子陳佩琪返回新竹老家，同行包括柯文哲妹妹柯美蘭、被停職的新竹市長高虹安、新竹市代理市長邱臣遠、民眾黨新竹市議員李國璋等人。柯文哲回家後第一口吃的不是豬腳麵線，而是與一行人吃著冰棒，開心合影，隨後他才吃下媽媽煮的豬腳麵線，象徵消災解厄。

柯文哲手中的冰棒吸引網友關注討論，是來自新竹在地美食「814麗香冰店」，老闆蘇文興9日受訪時透露，自家開店將近60年，第一代是從爸爸開始，從前814菸廠裡面有做冰棒，菸廠沒了、爸爸沒工作，就回來自己開業，改良放比較多料，做成清冰和雪糕口感間的冰棒，目前販售11種口味，紅豆最受歡迎，而柯媽媽是常客，前幾天就有來買過一次。

李國璋則向媒體透露，柯爸、柯媽都是814冰店的常客，柯媽在柯文哲到家前請柯美蘭事先帶她去買冰棒，一買70支，原本要請親友吃，柯文哲沒打算吃，在等豬腳麵線的空檔，剛好柯媽拿出來請大家享用，柯文哲就順勢吃了，沒想到回家第一口是吃冰，引起討論。

李國璋說，冰店第一代老闆是柯爸的學生，以前習慣到學生店裡光顧，吃久就習慣了，柯媽也一樣愛吃。

▲▼新竹在地60年老字號的814麗香冰店，第一店老闆是柯爸學生。（圖／翻攝814麗香冰店粉絲團）