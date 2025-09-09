　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

柯文哲回家「第一口吃冰」60年新竹老字號814冰棒　老闆是柯爸學生

▲▼柯文哲交保後回新竹老家見母親何瑞英。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲交保回家第一口吃冰。（圖／民眾黨提供）

記者許力方／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲遭關押一年，7000萬元交保後，配戴電子腳鐐步出北院，第一站就趕回新竹老家，回到家後第一口吃的是在地美食「814冰棒」，吸引不少網友好奇，到底多好吃讓柯媽媽讚不絕口？這家冰店柯爸、柯媽都是常客，老闆的爸爸更是柯爸的學生。

柯文哲8日晚間交保後與妻子陳佩琪返回新竹老家，同行包括柯文哲妹妹柯美蘭、被停職的新竹市長高虹安、新竹市代理市長邱臣遠、民眾黨新竹市議員李國璋等人。柯文哲回家後第一口吃的不是豬腳麵線，而是與一行人吃著冰棒，開心合影，隨後他才吃下媽媽煮的豬腳麵線，象徵消災解厄。

柯文哲手中的冰棒吸引網友關注討論，是來自新竹在地美食「814麗香冰店」，老闆蘇文興9日受訪時透露，自家開店將近60年，第一代是從爸爸開始，從前814菸廠裡面有做冰棒，菸廠沒了、爸爸沒工作，就回來自己開業，改良放比較多料，做成清冰和雪糕口感間的冰棒，目前販售11種口味，紅豆最受歡迎，而柯媽媽是常客，前幾天就有來買過一次。

▲▼柯文哲交保後回新竹老家見母親何瑞英。（圖／民眾黨提供）

李國璋則向媒體透露，柯爸、柯媽都是814冰店的常客，柯媽在柯文哲到家前請柯美蘭事先帶她去買冰棒，一買70支，原本要請親友吃，柯文哲沒打算吃，在等豬腳麵線的空檔，剛好柯媽拿出來請大家享用，柯文哲就順勢吃了，沒想到回家第一口是吃冰，引起討論。

李國璋說，冰店第一代老闆是柯爸的學生，以前習慣到學生店裡光顧，吃久就習慣了，柯媽也一樣愛吃。

▲▼ 。（圖／翻攝814麗香冰店粉絲團）

▲▼新竹在地60年老字號的814麗香冰店，第一店老闆是柯爸學生。（圖／翻攝814麗香冰店粉絲團）

▲▼ 。（圖／翻攝814麗香冰店粉絲團）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電ADR創下歷史新高
傳砸上億元入股「小英男孩」台智電　港務公司否認
快訊／興達電廠爆炸噴火球！台電道歉了
高雄興達電廠爆炸　當地里長「下午就傳氣體外洩」：人員先疏散了
高雄將大規模停水39hrs
快訊／陳其邁趕抵興達電廠！
快訊／中華隊延長賽8比4險勝德國隊
快訊／卡達首都遭轟炸　美國大使館發就地避難令
李多慧哭了！悲傷喊話母「乾脆住在台灣吧」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

王者歸來前的卡位戰！抽豪車、換機票　廣三、中友、大遠百週慶開打

柯文哲回家「第一口吃冰」60年新竹老字號814冰棒　老闆是柯爸學生

親子共學共做！新北「一日服務心體驗」　今年吸引逾300戶參與

侯友宜赴新莊參拜瑤池金母　贈匾表彰宮廟公益善行

金頭凱克鸚鵡彰化受驚飛失　飼主懸賞金「加碼到10萬」急尋

睽違14年！全國漁民節重返新北淡水　漁業技藝競賽扎根文化

探索淡水文化路徑！淡古、政大合辦學術工作坊　免費報名中

新北交通局與工會續簽團體協約　勞資攜手打造幸福職場

直衝百年醬油廠、葡萄莊園！魏應充化身超強業師　傳授經營心法

公共自行車夯爆！　台南YouBike 2.0破千萬人次幸運兒可獲禮券

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【私人物品曝光】柯文哲今退房交保！　驚見志工幫搬走「兩大袋書」

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

王者歸來前的卡位戰！抽豪車、換機票　廣三、中友、大遠百週慶開打

柯文哲回家「第一口吃冰」60年新竹老字號814冰棒　老闆是柯爸學生

親子共學共做！新北「一日服務心體驗」　今年吸引逾300戶參與

侯友宜赴新莊參拜瑤池金母　贈匾表彰宮廟公益善行

金頭凱克鸚鵡彰化受驚飛失　飼主懸賞金「加碼到10萬」急尋

睽違14年！全國漁民節重返新北淡水　漁業技藝競賽扎根文化

探索淡水文化路徑！淡古、政大合辦學術工作坊　免費報名中

新北交通局與工會續簽團體協約　勞資攜手打造幸福職場

直衝百年醬油廠、葡萄莊園！魏應充化身超強業師　傳授經營心法

公共自行車夯爆！　台南YouBike 2.0破千萬人次幸運兒可獲禮券

甜瓜喊話詹皇「該休息了！」　美媒：他現在一年一年評估

王者歸來前的卡位戰！抽豪車、換機票　廣三、中友、大遠百週慶開打

李奧納多勞力士特別版上手羨煞錶迷　絕配Dior紳士造型

快訊／美股三大指數走勢各異　台積電ADR創新高

從污水及治水跨足廢棄物處理、薄膜清洗　惠民預計10月初上櫃

835萬起！BMW「最強旅行車M3 CS Touring」台灣開賣　配額僅有12輛

快訊／興達電廠爆炸噴火球！居民家門窗震動驚嚇　台電道歉了

傳砸上億元入股「小英男孩」台智電　港務公司否認：未拍板

高雄興達電廠爆炸火警！新燃氣機組試車突竄火光　環保局急令停機

柯文哲回家「第一口吃冰」60年新竹老字號814冰棒　老闆是柯爸學生

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

地方熱門新聞

台中驚傳街頭兇殺　男子遭亂刀砍死

員林驚現酥油燈大道　地主點千盞燈護民

快訊／台中太平暴雨「圍牆倒、馬路淹」

美和科大鄭怡娟　護理師國考榜眼

棉被、枕頭要丟垃圾車　台東環保局曝正確做法

長榮大學宿舍吊扇「傷人」女學生起床遭扇葉擊傷手部

羅智強嘉義政見座談 　呼籲「票投羅智強」

雨炸台中！必比登餐廳變「流水席」

台南官田天然氣井回饋金首發　兩里居民每人可領1400元

堤維西捐贈450萬高階救護車強化消防急救量能守護市民

點了恐被騙！詐團寄「交通事件待辦」信件　監理站揭真相

林奕含父親、名醫林炳煌宣布退休

雲林災戶生活陷困境　民進黨雲林縣黨部聯手各界送暖

9/9體育日好康限定！台中公立運動中心全免費

更多熱門

相關新聞

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

台北地院今（9日）審理京華城案，昨天交保後首度出庭的柯文哲沒再痛批或挖苦檢方，但法庭內出現辯方律師槓上審判長的尷尬狀況，同案被告黃景茂的律師吳梓生更被審判長諭知，下次若再干擾訴訟指揮、經制止仍不聽，會禁止當日的辯護工作。

總統府斥柯文哲抹黑　民眾黨：鬼月別鬼話連篇

總統府斥柯文哲抹黑　民眾黨：鬼月別鬼話連篇

北院收到北檢抗告狀了！高院今晚不裁定

北院收到北檢抗告狀了！高院今晚不裁定

快訊／北檢正式提抗告！五大理由曝光

快訊／北檢正式提抗告！五大理由曝光

柯文哲交保上車就嗡嗡嗡　最關心雙子星：怎麼蓋這麼慢？

柯文哲交保上車就嗡嗡嗡　最關心雙子星：怎麼蓋這麼慢？

關鍵字：

814冰棒814麗香冰店蘇文興柯文哲新竹李國璋

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

三立台八女神宣布結婚　「婚訊藏1年」原因曝光

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

高雄興達電廠驚傳大爆炸！台電回應了

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

快訊／北檢正式提抗告！五大理由曝光

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面