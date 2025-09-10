「1行為」讓空服員翻白眼！飛行潛規則曝光　高跟鞋、毛毯都踩雷

▲網紅空服員分享乘客應遵守的「飛行禁忌守則」。（示意圖／翻攝自Pexels）

高空飛行可不是只有花生與顛簸。來自阿根廷的空服員芭芭拉（Barbara Bacilieri），同時也是擁有270萬訂閱的YouTuber，近日分享了她認為所有乘客應遵守的「飛行禁忌守則」，提醒旅客別因小細節破壞自己的旅程。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，芭芭拉指出，搭機時的第一大禁忌就是「開不當玩笑」。她透露，曾有乘客在觀看電影《冰封33天》後對她說，「如果出事了，我同意讓妳吃我。」甚至有人開口戲稱「如果機長是女性我要下機」，讓她翻白眼直呼無法接受。

除了幽默過頭，芭芭拉也提醒幾項與飲食、穿著相關的禁忌：

1、別喝機上自來水，也不要食用長時間放在冰袋上的優格。

2、避免穿高跟鞋，不僅因為機場要走很多路，更重要的是緊急撤離時必須脫掉，以免損壞逃生滑梯。

3、小心使用洗手間，「地板上的液體未必是水，裡面可能有難以想像的東西」，而飛機地毯也不算乾淨。

4、登機不必搶快，「我寧願等大家都上機後再慢慢進去」。

5、毛毯也未必安心，雖然每趟航班前會清洗，但因為被許多人使用過，「你永遠不知道上面會有什麼」。

她強調，乘客若能做到「幽默適度、聰明打包、保持警覺」，飛行體驗會更加舒適。事實上，其他資深空服員也曾公開提醒時尚選擇上的陷阱。例如駐達拉斯的空服員雪兒（Cher）就在TikTok爆紅影片中指出，連身衣、涼鞋及過於清涼的服裝等於自找麻煩，容易踩到廁所尿漬、沾上髒地毯，甚至在高空中受寒。

