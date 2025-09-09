搭台鐵「車廂第一排」調椅背遭怒斥！她嘆：這是乘客權利吧？

▲原PO坐自強號第一排座位，卻遭站票者要求把向後調整的座椅調回去。（示意圖／翻攝台鐵公司官網）

圖文／CTWANT

常搭台鐵的民眾都知道，在車廂末端的座位，往往會與車廂牆壁留有一小段空檔，因此常常被旅客拿來放置行李箱，甚至有站票旅客會站在這裡。然而有民眾在網上投訴，竟有人為了自己放行李箱方便，拍打她的座位要求把向後調整的座椅再調回去，讓她事後氣憤不已：「把椅子往後調應該是乘客的權利吧？」

一名女網友在Dcard以「搭火車的時候把椅子往後倒是乘客的權利嗎？」為題發文，表示自己本月7日搭乘台鐵自強號列車時，座位在車廂的第一排，背後就是牆壁。原PO指出，自己過去在坐這個位置時，有許多不好的回憶，比如有人會用超大的行李箱把空間塞好塞滿，或是人站在裡頭然後把手放在她的椅背上等等，於是她坐下後就先把座椅往後調整，想要鞏固自己舒適的搭乘空間。她還強調「沒有把座位調到最低」。

然而，此時有一名外籍勞工想將行李箱塞進她座位後的空間，發現受阻後竟然用不友善的語氣要求她把椅背調起來，被拒絕後甚至用力拍打她的座椅，喊：「我也有買票！大家都買票！妳椅子弄成這樣我要怎麼進去！」

原PO表示，她理解台鐵未設置大型行李置放區的不便，但對方的態度仍令她感到難以苟同。只是礙於全車廂都看著他們對質，只好稍稍調回椅背，並提醒對方買的只是站票，已有足夠空間可站立。而對方之後在火車行進間，時不時把手放到她頭上，也讓她不堪其擾，直到後來對方後來似乎嫌該處真的很擁擠，才移往其他地方。原PO也在文末無奈表示：「太久沒搭自強號，真的被這個乘車的品質嚇到……把椅子往後調應該是乘客的權利吧？」

貼文曝光，引起網友熱議：「他本來就不能把行李放那，椅子後面是腳踏板，看也知道不是給別人放行李的地方，只是大家不想把氣氛弄僵所以默許罷了」、「思考一下為啥會有那個區域吧？不就是可以讓你椅子往後倒嗎？」「坐火車最後一排位子真的超煩，每次後面都一定會站人靠在椅背碰到頭。後來買票買到感覺是第一排或最後一排的號碼就會退掉，直接刷其他位子的票。」

還有不少網友建議原PO，當下應該請列車長協助處理，不要自己單獨面對，「建議妳下載好能聯絡車長的方式，一旦遇到野蠻人就直接通知車長處理」、「按服務鈴，看能不能把他解除契約」、「這種時候不要自己出頭，直接打給台鐵叫列車長來」、「我也遇過幾次，我是直接傳簡訊給台鐵，5分鐘左右車長就會來處理了。」

