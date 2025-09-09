大一女兒嫌「2萬8不夠花」！爸媽猶豫該加錢？網搖頭：別鬧了

▲原PO18歲的女兒今年考上台中大學，每月有2萬8的生活費，卻喊不夠用。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

近日一名媽媽表示，女兒今年18歲，念台中某私校大學，夫妻一個月給她2.8萬元生活費，但女兒卻說錢不夠，光伙食費就超過了，糾結要不要加錢給她。網友看了則直呼，「別鬧了自己養出的公主」、「先檢視她的錢用在哪裡，是否真的有不夠的情況」。

原PO在Dcard以「大一的女兒嫌兩萬八生活費太少」為題發文，表示當初女兒大考時，夫妻答應如果上「台、清、交、成」就給100到800萬獎金，但女兒還是不認真念書，最後上私校資工系，而夫妻在失望之餘還是很愛女兒，決定一個月給她2.8萬元生活費，住學校宿舍，其他學費雜費網路費也都不用她出，讓她把錢花在吃飯和娛樂上。

但女兒卻反映錢不夠，一個月光伙食費就超過了，這讓原PO和老公糾結要不要加錢，「從小我們吃穿用度都給女兒很不錯的，她也習慣吃飯吃喜歡的店、出門坐計程車、服飾買名牌了，現在突然剝奪好像有點過分，而且我和先生收入也不低，給她更多生活費是完全沒問題的。」

貼文一出，不少網友紛紛留言「別鬧了自己養出的公主」、「2.8萬幾乎是一個普通人一個月的最低薪水了，我認為不能隨意提高額度，你們可以要求她提供費用支付明細，先檢視她的錢用在哪裡，是否真的有不夠的情況」。

也有人說，「你們就是心軟加上平常給他的物質生活就很好了，用獎金鼓勵上好學校對他根本沒有誘因，看起來她也是吃定你們不會因為上私校就收回金援，那她不躺平才怪。」

