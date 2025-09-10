　
以色列單方面轟炸卡達　川普批：不利推進目標

▲▼以軍轟炸卡達。（圖／路透社）

▲以軍轟炸卡達。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導　

以色列軍方近日在卡達首都杜哈（Doha）對哈瑪斯（Hamas）高階領袖進行暗殺，引發國際爭議。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）透露，川普政府事前獲通知，但此行動未獲美方背書。以軍單方面行動造成外交緊張，但也可能成為和平契機。

以色列針對哈瑪斯領導人展開的暗殺行動引發廣泛討論。就在耶路撒冷槍擊案造成6人喪生後，哈瑪斯旗下武裝團體宣稱犯案。同日，以軍宣布於卡達境內實施突襲，直接瞄準高層領袖。此舉讓卡達政府憤怒，指控該行動違反國際法並危害其國民。而以軍則強調，這是完全獨立的行動，由以色列主導並承擔責任。

白宮發言人李威特在記者會上透露，川普政府事前已獲美軍通知並告知這次計畫，但行動並未得到美方支持。川普總統（Donald Trump）隨後指示中東特使魏科夫（Steve Witkoff）向卡達政府通報即將發生的攻擊。李威特強調，卡達是美國重要盟友，美方對以軍選擇在卡達境內行動感到遺憾，但消滅哈瑪斯仍是美國支持的長期目標。

川普事後分別與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及卡達領導人通話，表達對事件的關切。尼坦雅胡表示希望盡快達成和平，而川普則認為這場不幸可能為停火談判開啟新契機。同時，川普呼籲哈瑪斯釋放人質並結束流血衝突。儘管外交壓力加劇，白宮表示將繼續推動以哈停火，期望盟友齊心協力追求和平。

更多新聞
