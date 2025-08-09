戰事升溫！　以色列決定「全面控制加薩市」被抨擊

▲加薩走廊的巴勒斯坦難民逃離家園。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

以色列內閣批准全面控制加薩市的計畫，引發國際社會高度關注。這項決定不僅加劇當地的武裝衝突，更挑起全球對人道危機的憂慮。支持者稱此舉有助於消滅哈瑪斯，反對者則痛批此舉可能導致更多平民傷亡以及人質危機。

聯合國人權事務高級專員圖克迅速對此行動表達強烈反對，呼籲以色列立刻停止計畫，並警告此舉只會帶來更深的痛苦與毫無意義的破壞。他指出，以色列全面接管加薩市的行動與國際法院裁定相悖，並且遠離了兩國方案的目標。圖克的聲明反映了國際社會對以色列軍事行動的普遍擔憂。

在歐洲方面，德國宣布將停止向以色列出口可能被用於加薩的軍事裝備，而英國和多個盟國則敦促以色列重新考慮這項計畫。然而，美國駐以色列大使赫克比卻批評國際社會將壓力放在以色列，而非哈瑪斯，他認為這是本末倒置。此一立場顯示美以關係中對加薩問題的截然不同態度。

以色列內部也面臨激烈爭論。被哈瑪斯挾持人質的家屬和在野黨批評尼坦雅胡的決策，認為此舉可能危及人質生命。極右翼盟友支持全面接管加薩，但軍方警告此行動恐帶來災難性後果。尼坦雅胡試圖平衡軍事目標與外交壓力，聲稱以軍的目標是建立安全緩衝區，而非永久佔領。然而，對於加薩的未來，內外的爭議似乎仍在持續升溫。