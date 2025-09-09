批柯文哲「攻擊元首」！民眾黨回嗆總統府：鬼月不要鬼話連篇

記者閔文昱／綜合報導

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案遭羈押一年，8日以7000萬元交保獲釋後，隨即在北院外發表談話，痛批總統賴清德「讓台灣四分五裂」，並直指案件是「冤獄」。總統府晚間回應，強調基於尊重司法程序，不對偵辦中的個案發表評論，但也不接受任何非事實的抹黑，呼籲民眾黨勇敢面對司法。

對此，民眾黨9日火力全開反擊。發言人吳怡萱多次以「鬼月不要鬼話連篇」形容總統府的發言，強調公道自在人心，柯文哲交保後獲得大量支持者聲援，足以證明社會大眾已看清，此案並非單純的司法偵辦，而是「抄家滅族式」的政治追殺，目的在於摧毀整個民眾黨。

▲前台北市長、民眾黨前主席柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）

除總統府外，台北地檢署也嚴正駁斥柯文哲「檢方一年什麼都沒查到」的說法，認為他意圖誤導輿論、混淆視聽，並強調起訴書已詳載相關證據，將針對法院裁定具保停押「儘速提起抗告」。民眾黨則反批，北檢未提抗告就先發新聞稿「預告」，做法罕見，且偵辦過程充滿瑕疵，濫權起訴、違法清洗證人記憶，讓司法顏面盡失。

9日上午，柯文哲首度返北院應訊，僅快閃入庭，未正面回應媒體詢問是否參選2026或2028。其妻陳佩琪則先一步出門，也對相關問題保持沉默。民眾黨主席黃國昌在庭外則質疑，檢方傳喚的證人多次在法庭上「打臉檢察官」，顯示北檢所稱的舉證責任「根本站不住腳」。

總統府9日再度重申立場，表示任何人不分黨派或身份，只要涉犯違法，都應由檢調依法釐清事實，呼籲民眾黨停止以攻擊元首或污衊司法的方式回應。民眾黨則持續反擊，認為綠營及側翼刻意帶風向，藉柯文哲高聲量掩蓋民進黨執政不力與黨內鬥爭，並再喊話「賴總統，不要再拉低台灣的格局了」。