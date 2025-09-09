　
社會 社會焦點 保障人權

前都委證稱拒京華城企圖關說　律師槓審判長被警告：再犯就禁言

▲▼曾任台北市政府都市計畫委員會委員的大學教授徐國城，今（9日）為京華城案到台北地院作證。（圖／記者黃哲民攝）

▲曾任台北市政府都市計畫委員會委員的大學教授徐國城，今（9日）為京華城案到台北地院作證，揭京華城託人傳話想關說，被他拒絕。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院9日審理京華城案，8日交保後首度出庭的柯文哲沒再痛批或挖苦檢方，但法庭內出現辯方律師槓上審判長的尷尬狀況，同案被告黃景茂的律師吳梓生更被審判長諭知，下次若再干擾訴訟指揮、經制止仍不聽，會禁止當日的辯護工作。

合議庭9日傳喚文化大學教授徐國城作證，徐在柯文哲第2任台北市長期間，於2020年到2022年連續擔任台北市府都市計畫委員會委員，參與審議京華城失去允建樓地板面積12萬0284平方公尺後，要求補償損失進而申請都市計畫容積獎勵過程，並擔任都委會專案小組召集人。

黃景茂時任台北市府都市發展局局長，被控涉圖利京華城違法取得20%容積獎勵。徐國城9日證稱，都市計畫案送交都委會審議前，應由都發局或都委會幕僚單位先確認符合適法性，而非直接送進都委會讓委員決定。

▲▼涉犯京華城案的台灣民眾黨前主席柯文哲，8日交保獲釋，今（9日）出庭差點遲到，開完庭與支持者擊掌握手，但全程沒停步受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯京華城案的台灣民眾黨前主席柯文哲，昨剛交保獲釋，今（9日）隨即出庭，與支持者擊掌握手。（圖／記者黃哲民攝）

黃景茂的律師吳梓生反覆詰問徐國城，都委會審議個案是否也應自行考量適法性，雙方對話有如九彎十八拐，吳終於讓徐說出「我們當然要考慮適法性的問題」，但徐頓了幾秒，冒出「可是」2字狀似要補充，吳立刻打斷說「可以了！」

審判長表示證人若有話要補充，就讓證人講完，吳梓生不讓步，堅持詰問證人程序由律師進行、不是審判長，他「不需要」證人補充陳述，審判長立刻對吳表明「我要制止你了！請證人把話講完」。

吳梓生要求審判長把這件事情記明筆錄，直言「我要異議，審判長沒有這樣子的權力！」審判長表示證人已講出「可是……，你就把他打斷了」，他喊冤「我沒有打斷他」，要求審判長先處理他的異議，再讓證人補充，否則他認為，審判長無權命證人繼續陳述。

審判長乾脆諭知徐國城剛講「可是」，後面是否有其他的話要說，「若有，請講完」，徐國城這時稱「沒有」，暫時化解僵局。但庭訊尾聲，審判長記明筆錄諭知，有責任確保證人充分且完整表達意思，點名吳梓生今一再干擾並妨害審判長的相關指示，下次若再干擾訴訟指揮、經制止仍不聽，會禁止當日的辯護工作。

此外，徐國城今證稱都發局與都委會幕僚，處理京華城案「有長官的壓力」，幕僚私下交給他沒寫進會議資料的主張，希望他開會講出來，徐還說2020年間，時任京華城顧問林青託人傳話給他想關說，他不理會，他聽當時另1位都委何芳子說，也被林青透過關係想接觸。

柯文哲的律師鄭深元異議指出，檢方沒告知徐國城可拒絕提供林青託人傳話的截圖，如同沒被告知可拒絕的「同意搜索」，實質是「被迫的同意」，所以主張徐提出的對話截圖無證據能力。

審判長闡明不論我國或美國，主動提出的證物均有證據能力，審判長並當庭問徐國城「是你主動提出？」徐篤定說「是我主動提出來的」。

柯文哲與同案被告威京集團主席沈慶京的律師團，輪番指出徐國城支持都委會成立專案小組審查京華城的提案，徐還擔任召集人在專案小組開會時，認為京華城提案適法性「好像OK」，將專案小組審查意見提交都委會大會討論時，徐也沒反對京華城方案，代表已確認適法性無虞。

辯方律師質疑，徐國城再偵辦中卻聲稱，當時兼任都委會主委的副市長彭振聲，若不理會委員反對意見，委員也沒辦法、委員「形同幫委員會背書的角色」，辯方律師認為徐誤解都委職責，證詞顯然受檢方影響，還說出一些較具攻擊性的用語，可信度存疑。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

