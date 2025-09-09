　
社會 社會焦點 保障人權

頻道代理商「全球逆轉」逆轉勝　2有線電視公司二審須賠1.8億餘元

▲▼大豐有線電視董事長張銘志專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲有線電視授權金糾紛，二審改判全球數位可以獲賠1.8億餘元。（示意圖／資料照片）

記者吳銘峯／台北報導

中嘉集團旗下的頻道代理商「全球數位」，因「大豐有線電視」積欠2017年起2年多的授權費用，因此提出民事訴訟，請求大豐、台灣數位寬頻等公司，賠償積欠的1億8千7百餘萬元。一審判決全球數位敗訴，案經上訴，高等法院二審9日出現逆轉判決，改全數判准，大豐、台數寬2家公司需全額賠償。可上訴。

自從NCC開放有線電視跨區經營之後，有線電視頻道商與系統商的授權金爭議從未停過，甚至造成大亂鬥的狀況。本案即為其中一件具代表性案件。

全球數位提出訴訟指稱，雙方間原本針對八大第1台等11個頻道，在新北市板橋區、土城區、中和區、永和區、樹林區、鶯歌區、三峽區的頻道授權契約，均於2016年12月31日屆滿，未再續約，雙方間已無契約關係存在。但大豐公司、台灣數位寬頻2家公司，仍於2017年至2020年11月間持續播送相關頻道而受有利益，因此請求大豐給付授權金1億2165萬4765元，請求台灣數位寬頻給付6583萬1400元。一審法院審理後，駁回全球數位的請求，案件上訴第二審。

高等法院二審9日審理後做出逆轉判決。高院指出，依照全球數位提出的證據，確實雙方間的契約已經於2016年底屆滿，2017年間雙方間已無契約關係，但大豐等2公司持續播放相關頻道的內容，已經構成民法上「無法律上原因而受有利益」的不當得利關係，必須賠償。

至於賠償的數額，高院認為根據雙方多次協商的結果，應該採用全球數位計算的方式為準，最後改成全數判准，總計大豐、台灣數位寬頻這2家公司須賠償1億8748萬餘元，並須從2022年3月起計算年息5％的利息。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

法律人權權利金有線電視台灣數位寬頻全球大豐大傳

