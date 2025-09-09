快訊／北檢正式提抗告！五大理由曝光

▲北檢9日晚間正式針對柯文哲、應曉薇交保裁定提起抗告 。（圖／記者黃克翔攝）



記者劉昌松、楊庭蒝／台北報導

台北地檢署9日晚間正式對前民眾黨主席柯文哲及前台北市議員應曉薇交保裁定提出抗告，強調二人涉案罪嫌重大，且在關鍵證人尚未交互詰問前，仍具羈押必要。檢方更指出，柯文哲8日以7,000萬元交保後，短短數小時內即有違反交保命令的情況，已向法院遞交完整理由，請求撤銷交保裁定，目前北檢的抗告狀已經送達北院。

北檢抗告書摘錄內容顯示，檢方認為法院於9月5日裁定柯、應准予交保停押，忽略尚有多名重要證人未完成詰問，恐影響審理公平。理由包括：

1. 證人尚未調查完畢

高院先前也認定公益侵占部分仍有關鍵證人待調查，檢方盤點指出，10月間至少還有黃景茂、張高祥、范有偉、黃珊珊、吳順民等人將出庭，因此在證人交互詰問完成前，仍須羈押以防影響證據。

2. 交保後疑似接觸證人

檢方稱，柯文哲在交保後，隨即與本案證人陳智菡、陳宥丞有所接觸，違反「不得與證人接觸」的交保命令。

3. 對共同被告喊話

檢方指出，柯文哲還對將於9月16日出庭的共同被告李文宗公開喊話，而李與柯在公益侵占罪部分互有指證關係，恐影響證言。

4. 隔空串證與輿論操作

即便在羈押禁見期間，柯文哲仍授權特定人士使用其名義經營社群帳號，持續對法庭活動進行片面解讀，甚至惡意扭曲、斷章取義，恐有隔空串證及影響證人之嫌。

5. 應曉薇同樣仍須羈押

應曉薇部分，尚有沈慶京、黃景茂、柯文哲、吳順民等證人待詰問，檢方同樣主張在證人調查完成前，應持續羈押。

柯文哲因京華城案於2024年9月遭羈押，歷經363天後，8日首度獲以7,000萬元交保釋出。但外界注意到，北檢過去針對柯文哲交保多在當天或2日內火速抗告，此次卻遲至第5天才正式提出，時程較往常延宕，引發關注。