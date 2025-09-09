　
生活

首屆世界賞鳥博覽會20、21日在台中　觀光署盼吸引國外高端客

▲▼馬祖西莒的蛇島每年4至9月可觀賞有「神話之鳥」之稱的黑嘴鳳頭燕鷗。（圖／馬管處提供）

▲馬祖西莒的蛇島每年4至9月可觀賞有「神話之鳥」之稱的黑嘴鳳頭燕鷗。（圖／馬管處提供）

記者周湘芸／台北報導

首屆世界賞鳥博覽會（World Bird Fair）9月20至21日在台中市民廣場舉辦，將有來自30國及國內鳥類保育、生態旅遊組織與旅遊業者，設置120攤的賞鳥生態資訊及設備展示，交通部觀光署也盼將賞鳥活動包裝成遊程，吸引國外停留天數較長的高端旅客。

台灣鳥類資源豐富，台南七股可看到70%全球罕見的黑面琵鷺、馬祖西莒的蛇島每年4至9月可觀賞全球僅剩100多隻、有「神話之鳥」之稱的黑嘴鳳頭燕鷗，而從東勢林業文化園區到大雪山國家森林遊樂區沿途更可見到31種特有種。首屆世界賞鳥博覽會以「羽翼之美 匯聚台灣」為主題在台灣舉辦，活動包含國際生態論壇、旅遊作家分享及親子互動等。

▲▼首屆世界賞鳥博覽會在台中舉辦。（圖／記者周湘芸攝）

▲首屆世界賞鳥博覽會將在台中舉辦。（圖／記者周湘芸攝）

交通部次長林國顯今出席活動表示，台灣從平地到高山生態多元，共有600多個品系跟品種，且台灣位於北回歸線上，是32種特有種鳥類的方舟，更是東亞候鳥的遷徙廊帶，中部獨特的地理環境從雪山神木群到西部海岸濕地，是全球鳥類愛好者嚮往的賞鳥天堂。

觀光署副署長黃勢芳指出，台灣從離島、平地、丘陵到高山是孕育鳥類的方舟，觀光署後續會做專區行銷，希望包裝鳥類遊程把遊客帶來台灣。由於鳥友來台旅遊時間普遍較長，也符合現在希望旅客拉長停留天數，未來也可能成立專科負責，鎖定國外高端旅客。

▲▼大雪山可觀賞到藍腹鷴。（圖／觀光署提供）

▲大雪山可觀賞到藍腹鷴。（圖／觀光署提供）

農業部林業及自然保育署長林華慶表示，台灣的觀光核心價值就是多元文化及自然保育生態，台灣共有32種特有種，從東勢林業文化園區到大雪山國家森林遊樂區沿途就能看到31種，僅烏頭翁在台東跟恆春。此外，目前全世界只有7千隻黑面琵鷺，台灣就有4千隻，希望讓世界看到台灣生物多樣性。

內政部國家公園署長王成機指出，台灣不只有國家公園還有濕地，其中，黑面琵鷺主要就是在台南的台江國家公園，另還有墾丁及玉山的灰面鵟鷹，南下北往時宛如「鷹河」，希望用生態及低碳旅遊帶動國際觀光。

觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷表示，此次博覽會將有「鳥類變裝秀」，前50名穿著鳥類主題服裝者可獲得價值1000元的戶外用品好禮包。另外，現場蒐集滿5大洲特色章戳及12款攤位章戳，就可抽Apple Watch SE、光學望遠鏡等好禮。

