上半年419.7萬國際旅客來台　地震謠言影響6月港澳客大減

▲今年上半年共有419.7萬人次來台，其中以日本68萬人次最多。（圖／ETtoday資料照）

記者周湘芸／台北報導

交通部觀光署今年訂定達1千萬人次國際旅客目標，截至上半年共有419.7萬人次來台，其中以日本68萬人次最多；出國旅客則有914.1萬人次，以赴日本327.2萬人次最多。若以6月單月來看，港澳及韓國客都減少7.4%，分別因日本地震預言及韓元貶值影響。

根據觀光署統計，今年1至6月共419.7萬人次入境台灣，前5大來源國分別為日本68萬人次、香港57萬人次、韓國53.1萬人次、美國36萬人次、菲律賓31.3萬人次；在出境部分有914.1萬人次，前5大目的地分別為日本327.2萬人次、中國大陸152萬人次、韓國83.3萬人次、香港78.3萬人次、越南62萬人次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若以6月單月來看，入境共有60.6萬人次，較去年同期成長6.10%，前5大來源國分別為港澳10.1萬人次、日本9.3萬人次、美國6.8萬人次、韓國4.8萬人次、中國大陸4.6萬人次，其中以陸客增加48.97%最多，日本客也增加21.85%，港澳及韓國客都減少約7.4%；而平均每一旅客在台停留時間為7.38夜。

另外，6月出境共有164.9萬人次，較去年同期成長5.2%，前5大目的地分別為日本58.7萬人次、中國大陸28.8萬人次、韓國16.2萬人次、香港14.1萬人次、越南9.7萬人次。

觀光署表示，今年每月國際旅客來台都有20%成長，整體跟去年相比已累積37%成長。其中，菲律賓旅客來台成長快速，主因疫情前就在菲律賓試辦免簽，疫後也做很多宣傳推廣，包括跟旅行社及航空公司合作方案，陸續看到不錯成果，且菲律賓有距離近、航班多的優勢，成長明顯。

若以6月單月來看，觀光署指出，去年8、9月開放金門及馬祖小三通後，陸客從金馬入境的比例就持續增加，今年6月陸客明顯增加主因去年6月尚未開放，對比之下成長明顯。

觀光署也說，今年6月港澳旅客受日本地震謠言影響，來台人數明顯減少，赴日人數更大減33％，凸顯整體觀光產業脆弱，社群訊息發酵影響大；至於韓國旅客減少，主因6月遇上韓國大選，加上韓元兌台幣匯率持續貶值，對於韓國旅客來台競爭力受影響。另外，美國6月來台旅客也有微幅衰退，研判可能受關稅政策及移民政策影響。