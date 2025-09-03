　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上半年419.7萬國際旅客來台　地震謠言影響6月港澳客大減

▲▼桃園機場農曆新年出國人潮。（圖／記者謝盛帆攝）

▲今年上半年共有419.7萬人次來台，其中以日本68萬人次最多。（圖／ETtoday資料照）

記者周湘芸／台北報導

交通部觀光署今年訂定達1千萬人次國際旅客目標，截至上半年共有419.7萬人次來台，其中以日本68萬人次最多；出國旅客則有914.1萬人次，以赴日本327.2萬人次最多。若以6月單月來看，港澳及韓國客都減少7.4%，分別因日本地震預言及韓元貶值影響。

根據觀光署統計，今年1至6月共419.7萬人次入境台灣，前5大來源國分別為日本68萬人次、香港57萬人次、韓國53.1萬人次、美國36萬人次、菲律賓31.3萬人次；在出境部分有914.1萬人次，前5大目的地分別為日本327.2萬人次、中國大陸152萬人次、韓國83.3萬人次、香港78.3萬人次、越南62萬人次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若以6月單月來看，入境共有60.6萬人次，較去年同期成長6.10%，前5大來源國分別為港澳10.1萬人次、日本9.3萬人次、美國6.8萬人次、韓國4.8萬人次、中國大陸4.6萬人次，其中以陸客增加48.97%最多，日本客也增加21.85%，港澳及韓國客都減少約7.4%；而平均每一旅客在台停留時間為7.38夜。

另外，6月出境共有164.9萬人次，較去年同期成長5.2%，前5大目的地分別為日本58.7萬人次、中國大陸28.8萬人次、韓國16.2萬人次、香港14.1萬人次、越南9.7萬人次。

觀光署表示，今年每月國際旅客來台都有20%成長，整體跟去年相比已累積37%成長。其中，菲律賓旅客來台成長快速，主因疫情前就在菲律賓試辦免簽，疫後也做很多宣傳推廣，包括跟旅行社及航空公司合作方案，陸續看到不錯成果，且菲律賓有距離近、航班多的優勢，成長明顯。

若以6月單月來看，觀光署指出，去年8、9月開放金門及馬祖小三通後，陸客從金馬入境的比例就持續增加，今年6月陸客明顯增加主因去年6月尚未開放，對比之下成長明顯。

觀光署也說，今年6月港澳旅客受日本地震謠言影響，來台人數明顯減少，赴日人數更大減33％，凸顯整體觀光產業脆弱，社群訊息發酵影響大；至於韓國旅客減少，主因6月遇上韓國大選，加上韓元兌台幣匯率持續貶值，對於韓國旅客來台競爭力受影響。另外，美國6月來台旅客也有微幅衰退，研判可能受關稅政策及移民政策影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
10歲、7歲小姊弟「餓到癱軟躺床」！家中滿地髒亂　現況曝光
鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空！雙方爆衝突
賴慧如「中彈」領便當下車　含淚告別八點檔
快訊／毒駕嗎啡超標1106倍　逆撞康橋7童判決出爐
快訊／雨區擴大　16縣市大雨特報
iPhone 17系列預估售價出爐！
賓賓哥正式道歉了！　遭炎上發聲
女1天接7人猝死！　男客幫逃跑下場慘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中新光三越新招牌高掛　網瘋傳「官宣」9/30復業...館方回應了

快訊／雨區擴大　16縣市大雨特報

中山女高學生「校長室前吃便當」爭取訂外送　校方：會適度調整

上半年419.7萬國際旅客來台　地震謠言影響6月港澳客大減

慶祝九三軍人節！　花蓮麥當勞贈萬名官兵套餐

快訊／13縣市大雨特報　下到晚上

快訊／大雷雨轟3縣市！持續1.5小時　國家警報響

遭爆性騷女學員！寵物名醫反擊「交出完整音檔」：剪接有問題

彰化監獄「鐵窗月餅」4hrs狂銷7萬顆　狂打600通電話搶不到

「一條龍檢查只花360元」她驚嘆健保太神了！網推：還送禮券

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

台中新光三越新招牌高掛　網瘋傳「官宣」9/30復業...館方回應了

快訊／雨區擴大　16縣市大雨特報

中山女高學生「校長室前吃便當」爭取訂外送　校方：會適度調整

上半年419.7萬國際旅客來台　地震謠言影響6月港澳客大減

慶祝九三軍人節！　花蓮麥當勞贈萬名官兵套餐

快訊／13縣市大雨特報　下到晚上

快訊／大雷雨轟3縣市！持續1.5小時　國家警報響

遭爆性騷女學員！寵物名醫反擊「交出完整音檔」：剪接有問題

彰化監獄「鐵窗月餅」4hrs狂銷7萬顆　狂打600通電話搶不到

「一條龍檢查只花360元」她驚嘆健保太神了！網推：還送禮券

蕾菈烏雅嘴成真！婚禮爆氣脫口「如果再結第三次婚」　昔日恩愛畫面遭網挖

遏止「炸街猴」橫行　台中環警監取締163輛開罰54萬

「2025世界閩南語金曲盛典」海選開跑 　白冰冰號召徵選閩南語歌王

兩院互動更積極　卓榮泰：主動啟動協商、部長要負責第一線溝通

六都青年買房頭期款曝　1縣市「晚1年買多付百萬」

中橫公路薛家場附近路基修復　今解除限重3.5公噸車輛管制

台中新光三越新招牌高掛　網瘋傳「官宣」9/30復業...館方回應了

國際大廠加速投入　研調估2030年AR眼鏡出貨量達3210萬台

鶯歌10歲、7歲小姊弟「餓到癱軟躺床」！家中滿地髒亂　現況曝光

白推修法廢勾串之虞可羈押　前檢察官挺：實務上沒有證人不說謊

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

生活熱門新聞

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

寵物名醫爆性騷　逼女學員演「母狗自慰＋騎乘」

琵琶颱風最快今生成　午後雨最大地區曝

全勤給1萬！「薪資明細」太衝擊　PTT炸鍋

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

快訊／13縣市大雨特報　下到晚上

寵物名醫爆性騷嫩妹學生！　前妻是知名女歌手

琵琶颱風估將生成　大迴轉路徑曝

「準琵琶」路徑大轉彎恐登陸穿日

台北這夜市「繁華→沒落」　網嘆：非店家問題

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

美女書法家脫了！　下海拍AV

今明天午後雷雨發展旺盛　「琵琶」颱風最快今晚生成

薪水跟坐辦公室一樣　台大畢業生轉職保全傻了

更多熱門

相關新聞

員工旅遊玩5天！他去公司「不算加班」傻眼

員工旅遊玩5天！他去公司「不算加班」傻眼

「我被叫來上班，還是正常班！那我來心酸的？」一名網友發文抱怨，公司上個月安排5天的出國行程，員工都能免費參加，但他因為身體狀況而無法同行，於是就被要求到公司上班。但他沒想到，這幾天的薪資居然是算「正常班」，讓他覺得相當不合理。貼文曝光後，引發討論。

台東YouBike滿意度96.6%　騎乘補助至年底

台東YouBike滿意度96.6%　騎乘補助至年底

出國10天！公婆「逼媳多送9盒伴手禮」結局氣炸　

出國10天！公婆「逼媳多送9盒伴手禮」結局氣炸　

砍價6千萬！　新東家2億接手高雄「日光花園飯店」

砍價6千萬！　新東家2億接手高雄「日光花園飯店」

飛沖繩像沒出國！達人一去再去「曝超推行程」

飛沖繩像沒出國！達人一去再去「曝超推行程」

關鍵字：

國際旅客觀光出國旅遊

讀者迴響

熱門新聞

江祖平怒PO性侵男正面照！

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

YTR蕾菈宣布離婚！

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

江祖平曝性侵男！三立：啟動調查

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

台積電工程師　公務機當約砲神器

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面