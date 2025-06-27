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觀光署長陳玉秀上任　喊「國旅沒想像貴」、重新檢討國際客KPI

▲▼觀光新任署長陳玉秀。（圖／觀光署提供）

▲觀光新任署長陳玉秀。（圖／觀光署提供）

記者李姿慧／台北報導

觀光新署長陳玉秀今(27日)正式交接上任，成首位出身業界的署長，陳玉秀今天受訪時談及國旅時表示，她認為補助一直都不是最好的方式，她去了台東3天，覺得國旅價格沒想像中高，將針對實際情況了解研擬解方。另千萬國際旅客是否能達標，陳玉秀說，將檢討以量為單一KPI訂法，但國際客的量會比去年好很多。

觀光署長陳玉秀今正式上任，她受訪時談及上任後最想改革的事表示，因今年度已到一半，觀光署業務非常多，光產業和民眾等對接細節很多，會花一點時間梳理業務面，才能做出整併或重點策略引進規劃，目前沒有所謂的大刀闊斧作法，將先把可能的亮點拉出來，對國際國內宣傳，若可行，再擴大辦理。

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媒體詢問墾丁國旅暑假相關挑戰，陳玉秀表示，她認為「補助一直都不是最好方式」，將找相關單位了解墾丁現在的狀況，這兩年大家看數字不一定精準，疫情期間國人不能出國，都往國旅跑，離島、中南部受惠最多，大家拿最好的情況跟現在比較，認為變不好，但實際上可能是恢復了日常。

陳玉秀說，「她去台東旅遊3天，覺得沒有想像中價格太高的情況」，且服務都非常好，她會花時間了解墾丁等現場狀況，根據觀察國旅民宿住房率也很高，是否有資訊上差異或誤會，她會就實際面先了解，檢視可否提供解方。

至於陸客禁團令是否解封以及千萬國際旅客目標課題，陳玉秀指出，陸客問題涉及國家政策，觀光署會幫業者充分溝通需求，還是要尊重府方決定。

國際旅客部分，陳玉秀表示，觀光署國際組一直發展多元旅客，因此國際據點擴展成16個點，明年還會繼續增加；此外，國際旅客看到新發展，應該會比去年好很多，「但台灣是不是一定要以量為單一KPI，也要考慮」，像日本東京、西班牙巴賽隆那都在抗議觀光公害，過多的遊客也會對原本住戶產生影響，永續觀光應該是各自安好的存在。

陳玉秀強調，觀光客來台也是享受台灣提供的資源，若影響百姓也要有取捨，民眾總不會希望每天有一堆人在家門進出，未來是否有更好的KPI訂法，讓留宿客人更多，從兩天一夜變三天兩夜或再多一點，提高旅客對台灣提供在台旅遊的滿意度，將是未來溝通重點。

媒體詢問疫情後旅宿業薪資低缺工問題無法解決，陳玉秀說，有些項目可以用科技化服務解決缺工問題，她5月去日本飯店，櫃檯僅一人，機器可處理自助入住，因此要檢視缺工內容和項目是否有科技服務可輔佐。

陳玉秀表示，全球目前都有缺工問題，不僅只有台灣，也不是只有旅宿業，這是國家戰略問題，中央做出通盤決策相信會把旅宿需求放進來，培訓部分未來觀光研訓院也會協助，包括清潔、行銷、數位等功能不同，進入產業服務，也會有階段性輔導。

陳玉秀也指出，目前觀光署推出Taiwan Pass，可串接交通、食宿遊購行，已經載體，未來可發展更多樣貌，外國人最喜歡台灣超商，很便利，這種票券可透過超商擴大更多元，對國際觀光客更方便，後續將和超商討論，評估是否可能成為觀光助力。

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