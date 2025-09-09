4小黨宣布合作拚2026選戰　同選區共推「提出讓人不用猶豫的人選」

▲四小黨宣布合作。（圖／基進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟與台灣綠黨，今（9日）舉行「四黨合作，民主升級；深耕地方，共創新局」記者會，簽署合作宣言。宣布將在2026地方選舉中攜手合作，時代力量黨主席婉諭表示，希望四黨合作在2026能提出讓人不用猶豫的人選，讓更多人相信政治可以不一樣，不必再含淚投票。

王婉諭指出，很多人對政治充滿負面感受，覺得疲憊，甚至選擇不再關心，她自己也曾有同樣感受，但今天站在這裡，就是還沒放棄，不相信台灣政治只能如此，所以必須改變現狀。這是台灣政治史上第一次有超過兩個政黨，經過一年多磨合促成合作，基於公共利益而不是利益分贓，走向務實的競合。時代力量自創黨以來，仍在學習如何求同存異，希望四黨合作在2026能提出讓人不用猶豫的人選，讓更多人相信政治可以不一樣，不必再含淚投票。

台灣基進黨主席王興煥指出，台灣最大的問題在於「缺乏正常而強力的反對黨」。民主必須防衛，不能放任親中政黨因制衡需求而壯大。他強調，國安與民主不該衝突，只要執政黨與反對黨都忠於台灣，就能兩全。但民進黨無法同時執政又在野，因此台灣欠缺一支忠誠於台灣的最大反對黨。

王興煥表示，基進的定位是修正「兩黨制包含國民黨」的不正常結構，關鍵在於「提供新選擇」：堅持台灣獨立，主張公平正義，對抗藍白亂政，監督政府施政。王興煥強調，四黨決定攜手合作，集結本土在野能量，淘汰投機的民眾黨與亂政的國民黨，從2026地方選舉開始，推進民主鞏固與國家打造。

台灣綠黨共同召集人王彥涵表示，綠黨即將30歲，許多前輩長年為永續生活、能源轉型及多元族群們努力。雖曾有人當選國大代表與議員，但至今仍未進入立法院，綠黨是最長壽的進步本土小黨，也累積最多選舉失敗經驗。這條路雖艱辛，但綠黨從未放棄。與全球超過100個綠黨共享獨特的參政文化，特色就是與理念相近的政黨合作推動議題與選舉。現在有其他三黨同行，選民將不用再含淚投票。

小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵表示，今天能與三個政黨站在一起，她感到特別珍惜。這份合作不是一夕之間的決定，而是長達一年多的彼此認識與關係建立，看見差異，也看見共同方向與價值。在政治裡願意彼此信任並不容易，經歷討論與磨合，因此今日的合作更顯彌足珍貴。合作不是因立場完全相同，而是因為大家都相信核心價值：守護台灣的主體性、追求公平正義、讓政治回到清廉與透明。

現場邀請到台灣獨立建國聯盟主席陳南天、辜寬敏基金會董事長王美琇、公民監督國會聯盟執行長張宏林、經濟民主連合智庫召集人賴中強、資深媒體人莊豐嘉、台北市民邱威傑（呱吉）到場站台。

四位政黨代表簽署共同宣言「五大原則」：一、堅定顧台灣，反對中國侵略，強化國防與民防；二、清廉新典範，清廉是最低標準，自我要求重建政治典範；三、合作最大化，同一選區只推一人，凝聚力量爭取更多席次；四、公平有希望，縮小貧富差距，讓弱勢與年輕世代看得到希望；五、永續新台灣，守護山林海洋，加速轉型，留下永續環境。