洪秀柱赴中共閱兵　王婉諭「開轟國民黨」：被說親共剛好而已

▲王滬寧會見洪秀柱。（圖／記者任以芳攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

前國民黨主席洪秀柱昨（1）日抵達中國，準備參加93大閱兵。對此，時代力量黨主席王婉諭開批，中國國民黨必須正視這件事的意義，如果對此毫無態度或處置，「被說親共真的剛好而已」。她更擔憂，此舉恐怕會向國際社會傳遞錯誤訊息，對台灣造成不利影響。

王婉諭指出，中國國民黨應該要好好思考，前主席參加「中共閱兵」代表什麼意義，「如果國民黨對這種行為沒有任何說法跟處置，被說『親共』真的剛好而已。」而且，國民黨高層要跟中共站在一起是一回事，她更擔心的是，這會對國際社會傳遞錯誤的訊息，對台灣造成不利的影響。

她列點指出，「一、錯把刨國民黨根的『統戰』當『抗戰』」，洪秀柱雖稱自己是參加「抗戰」活動，但抗戰的主體是中國國民黨，中共辦抗戰紀念，其實是要搶奪抗戰的主體性與詮釋權，這就是對國民黨的統戰。她直言，國民黨內有那麼多統戰專家，不可能看不懂這一點。

再來「二、閱兵是極權國家侵略意圖的展現」，她強調，閱兵是極權國家展現軍力的手段，「獨裁國家閱兵，就是秀肌肉、展示軍力，威脅恫嚇周邊的國家，台灣當然是最直接的目標。政治人物跑去觀禮，看人家秀肌肉，這已經不是不抵抗，而是附和侵略行為。」

第三點「跟獨裁者站在一起」，王婉諭質疑，「明天閱兵，國民黨高層要跟北韓金正恩、俄國普丁站在一起」，這舉動難道是要讓國際社會認為，「台灣最大的在野黨，想要跟這些獨裁者做朋友嗎？」她直言，國民黨自己亂搞是國民黨的事，但拖累到台灣就是全民的事。

最後，她也替國軍抱不平，「四、參與閱兵，讓守護台灣的國軍情何以堪？」王婉諭提到九三軍人節，「中共軍艦、軍機的侵擾不會停歇，可能還會更加密集。試問，台灣最大在野黨跑去敵營看閱兵，要日夜守護台灣的國軍弟兄姊妹情何以堪？」

最後，王婉諭點名即將卸任的朱立倫主席，呼籲他必須有明確態度，「你領導台灣最大的在野黨，你有責任守護台灣的利益，應該要有斷然的處置，來面對黨內高層近乎通敵的脫序行為。」

對此，洪辦公室今日表示，歷史不能被遺忘，更不容扭曲，中國國民黨是推翻滿清創建中華民國的政黨，身為前中國國民黨主席，她有責任延續這段抗戰精神。國民黨文傳會主委林寬裕則說，前黨務人士的立場，並非當前黨的立場，就如陳文茜、郭正亮、鄭麗文等人立場，並非等同民進黨現在的立場一樣。

國民黨主席朱立倫昨表示，在法律規範之下，不用禁止任何個人，但是只要從事過相關重要公職的人，一定要遵守相關法律。陸委會也警告，倘有政黨、法人、人民團體或個別人士赴中參加前揭活動，涉及與中方從事任何形式之合作行為，將依兩岸條例等法律規定裁罰。

2015年中共舉辦抗戰勝利70週年閱兵典禮，前國民黨主席連戰受邀出席也引發爭議，當時洪秀柱還批評連戰，「傷害國人的感情，令人遺憾！」但如今，卻堅持成為中共閱兵的座上賓。