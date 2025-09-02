　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

洪秀柱赴中共閱兵　王婉諭「開轟國民黨」：被說親共剛好而已

▲▼ 王滬寧會見洪秀柱 。（圖／記者任以芳攝）

▲王滬寧會見洪秀柱。（圖／記者任以芳攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

前國民黨主席洪秀柱昨（1）日抵達中國，準備參加93大閱兵。對此，時代力量黨主席王婉諭開批，中國國民黨必須正視這件事的意義，如果對此毫無態度或處置，「被說親共真的剛好而已」。她更擔憂，此舉恐怕會向國際社會傳遞錯誤訊息，對台灣造成不利影響。

王婉諭指出，中國國民黨應該要好好思考，前主席參加「中共閱兵」代表什麼意義，「如果國民黨對這種行為沒有任何說法跟處置，被說『親共』真的剛好而已。」而且，國民黨高層要跟中共站在一起是一回事，她更擔心的是，這會對國際社會傳遞錯誤的訊息，對台灣造成不利的影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她列點指出，「一、錯把刨國民黨根的『統戰』當『抗戰』」，洪秀柱雖稱自己是參加「抗戰」活動，但抗戰的主體是中國國民黨，中共辦抗戰紀念，其實是要搶奪抗戰的主體性與詮釋權，這就是對國民黨的統戰。她直言，國民黨內有那麼多統戰專家，不可能看不懂這一點。

再來「二、閱兵是極權國家侵略意圖的展現」，她強調，閱兵是極權國家展現軍力的手段，「獨裁國家閱兵，就是秀肌肉、展示軍力，威脅恫嚇周邊的國家，台灣當然是最直接的目標。政治人物跑去觀禮，看人家秀肌肉，這已經不是不抵抗，而是附和侵略行為。」

第三點「跟獨裁者站在一起」，王婉諭質疑，「明天閱兵，國民黨高層要跟北韓金正恩、俄國普丁站在一起」，這舉動難道是要讓國際社會認為，「台灣最大的在野黨，想要跟這些獨裁者做朋友嗎？」她直言，國民黨自己亂搞是國民黨的事，但拖累到台灣就是全民的事。

最後，她也替國軍抱不平，「四、參與閱兵，讓守護台灣的國軍情何以堪？」王婉諭提到九三軍人節，「中共軍艦、軍機的侵擾不會停歇，可能還會更加密集。試問，台灣最大在野黨跑去敵營看閱兵，要日夜守護台灣的國軍弟兄姊妹情何以堪？」

最後，王婉諭點名即將卸任的朱立倫主席，呼籲他必須有明確態度，「你領導台灣最大的在野黨，你有責任守護台灣的利益，應該要有斷然的處置，來面對黨內高層近乎通敵的脫序行為。」

對此，洪辦公室今日表示，歷史不能被遺忘，更不容扭曲，中國國民黨是推翻滿清創建中華民國的政黨，身為前中國國民黨主席，她有責任延續這段抗戰精神。國民黨文傳會主委林寬裕則說，前黨務人士的立場，並非當前黨的立場，就如陳文茜、郭正亮、鄭麗文等人立場，並非等同民進黨現在的立場一樣。

國民黨主席朱立倫昨表示，在法律規範之下，不用禁止任何個人，但是只要從事過相關重要公職的人，一定要遵守相關法律。陸委會也警告，倘有政黨、法人、人民團體或個別人士赴中參加前揭活動，涉及與中方從事任何形式之合作行為，將依兩岸條例等法律規定裁罰。

2015年中共舉辦抗戰勝利70週年閱兵典禮，前國民黨主席連戰受邀出席也引發爭議，當時洪秀柱還批評連戰，「傷害國人的感情，令人遺憾！」但如今，卻堅持成為中共閱兵的座上賓。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
GARNiDELiA突宣布停止活動！台北場取消　主唱傻住：我
揭彭振聲3大證詞直殺柯文哲！　律師：足證柯明知「有圖利問題」
《VIVANT》劇組死亡事故！1死1傷
國光客運裁撤14路線「資遣95名駕駛」
2女1男摩鐵大亂鬥　老公到場綠了
日本Rapidus傳2奈米邏輯密度與台積電N2相當　大勝英特
彭振聲：柯文哲沒交代協助京華城　「檢察官說圖利我就認罪了」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中南部水災重創觀光　陳世凱：規劃大型活動振興吸客

3連假國道每天凌晨0至5時免收費　高公局估中秋節最塞

「平價版鼎泰豐」和本店差在哪？廚師曝關鍵騙不了人：花千元值得

「5生肖」9月財運大爆發！升職加薪+貴人相助　錢數到手軟

洪秀柱赴中共閱兵　王婉諭「開轟國民黨」：被說親共剛好而已

一步步陷入「4狀況最容易外遇」！　兩性專家：同事關係超危險

金星加持戀愛運爆棚！4大星座2025秋天愛情機會滿滿

熬夜最傷身！豬猴牛兔需收心養生　避免小病釀大禍

中元節祭拜必看！祖先、地基主、好兄弟供品全攻略

快訊／14:18花蓮近海也有地震！規模3.7　最大震度3級

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

中南部水災重創觀光　陳世凱：規劃大型活動振興吸客

3連假國道每天凌晨0至5時免收費　高公局估中秋節最塞

「平價版鼎泰豐」和本店差在哪？廚師曝關鍵騙不了人：花千元值得

「5生肖」9月財運大爆發！升職加薪+貴人相助　錢數到手軟

洪秀柱赴中共閱兵　王婉諭「開轟國民黨」：被說親共剛好而已

一步步陷入「4狀況最容易外遇」！　兩性專家：同事關係超危險

金星加持戀愛運爆棚！4大星座2025秋天愛情機會滿滿

熬夜最傷身！豬猴牛兔需收心養生　避免小病釀大禍

中元節祭拜必看！祖先、地基主、好兄弟供品全攻略

快訊／14:18花蓮近海也有地震！規模3.7　最大震度3級

快訊／板橋一天2起墜樓案！1男1女送醫搶救不治

從代工霸主到被迫等待！彰化水五金受關稅衝擊　外圍廠商恐先停工

耐吉斯全新 P 系列登場：凍乾升級　口感與營養一次到位

瑤瑤泳衣太低胸「北半球溢出來」！海水浴場脫了…一轉身曲線全被拍

中南部水災重創觀光　陳世凱：規劃大型活動振興吸客

3連假國道每天凌晨0至5時免收費　高公局估中秋節最塞

新北男衝台中求和遭拒　持刀刺前女友頸部！殺人未遂罪起訴

YouBike滿意度96.6%　台東縣府推騎乘補助至年底

推擠員警？　陳宥丞發文還原經過、中正一也聲明議員主動協調

史丹利自爆曾收「匿名驗孕棒」！驚慌想不起女主人是誰　真相傻眼了

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

生活熱門新聞

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

被質疑出國規格錢從哪來　她親自打臉

發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

她養生20年反而老更快　醫曝2原因

最新颱風預測！　這顆可能生成「比較靠近台灣」

坐博愛座被嗆「年輕人好手好腳」　他掏身分證反擊

午後變天！　「連3天大雨」地區曝

開車有繫安全帶「忘一規定」慘吞6000元罰單

快訊／10縣市大雨特報　下到晚上

美女書法家脫了！　下海拍AV

更多熱門

相關新聞

小草瘋傳「賴清德痛罵鄭麗君」AI片　民進黨已檢舉：譴責惡劣造假

小草瘋傳「賴清德痛罵鄭麗君」AI片　民進黨已檢舉：譴責惡劣造假

近期民眾黨、國民黨支持者社群瘋傳一段AI影片，內容為總統賴清德指責行政院副院長鄭麗君，更批評，「送這麼多東西才談到20%，你是不是從來沒去菜市場買菜講過價，菜市場阿嬤去美國都能談到15%了，你到底怎麼搞的？民進黨乾脆解散算了，我都不好意思說自己孫子是美國人」。對此，民進黨今（2日）表示，嚴正譴責惡劣造假，同時也已經向相關單位檢舉，呼籲大家謹慎判斷網路上的影像，避免成為不實謠言的傳播者。

蔣萬安稱理解走讀傷8警　簡舒培怒批犧牲警察

蔣萬安稱理解走讀傷8警　簡舒培怒批犧牲警察

「史上最長會期」考察費已用9成、下半年難支用　綠酸藍白怠惰問政

「史上最長會期」考察費已用9成、下半年難支用　綠酸藍白怠惰問政

蔣萬安「理解」白走讀傷警　綠批護航犯法

蔣萬安「理解」白走讀傷警　綠批護航犯法

國人出席中共93閱兵　外交部：不代表台灣及全體國人立場

國人出席中共93閱兵　外交部：不代表台灣及全體國人立場

關鍵字：

洪秀柱王婉諭國民黨中共閱兵時代力量

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

快訊／水餃女工捲絞肉機！「滿臉肉餡」送醫不治

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面