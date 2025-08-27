　
政治

小英男孩、藍大咖女婿是冰山一角　時力：綠能蟑螂是跨藍綠共犯結構

「小英男孩」鄭亦麟涉綠能收賄聲押。（圖／記者劉昌松攝）

▲「小英男孩」鄭亦麟涉綠能收賄聲押。（圖／記者劉昌松攝）

記者杜冠霖／台北報導

「小英男孩」前經濟部綠推中心副執行長鄭亦麟，涉嫌在任內收受泓德能源等業者近200萬賄款，今（27日）凌晨遭台北地院法官裁定羈押禁見；而被藍營酸是「綠友友」的泓德能源，經查該公司具藍營背景，董座謝源一是國民黨大老張亞中的女婿。時代力量據此批評，搞臭綠能轉型的正是這些貪腐的綠能蟑螂，從民進黨的鄭亦麟、陳凱凌、陳啟昱，到國民黨的沈宗隆、王又民、洪天盛，從南到北、中央到地方，綠能貪腐已跨越黨派，形成全台系統性的共犯結構。

鄭亦麟因涉嫌在任內接受泓德能源等業者賄賂，幫忙向台電施壓供電，今早遭羈押禁見，藍營並大酸泓德能源是「綠友友」，但經查，該公司其實具藍營背景，董事長謝源一是國民黨大老張亞中的女婿，也曾捐款給新北市長侯友宜。

對此，時代力量表示，再生能源是全球趨勢，更是台灣邁向環境永續的重要路徑，這是跨黨派的共識。2024年藍綠白三組總統候選人皆提出30%上下的綠能佔比規劃。然而，十年下來，社會看到的不是乾淨的能源，而是骯髒的政商結構。地方派系與黑道勢力介入，政黨人物上下其手，綠能發展淪為人人覬覦的大餅。

時代力量指出，曾任經濟部綠推中心副執行長的鄭亦麟，就是血淋淋的案例。鄭原本是民進黨智庫新秀，年紀輕輕就進入能源政策核心，卻涉嫌利用職權收受賄賂並遭聲押，調查局更兵分22路搜索，可見案情之深廣。這並非單一事件，而是整個腐敗制度的冰山一角。

時代力量進一步指出，台南學甲88槍擊案揭開地方勢力與黑道介入土地與光電的荒謬內幕；後續層出不窮的綠電弊案，背後隱藏政治勢力爭奪資源、地主炒作地皮、開發商搶奪饋線容量，第一線民眾、環保團體與基層公務員則疲於奔命。

時代力量強調，這正是為何主流民意對綠能失去信任，甚至轉而支持核能。問題從來不是技術，而是過程中的貪腐讓社會無法相信。時代力量呼籲，再生能源絕對是台灣能源轉型的必要拼圖，也是必須堅持的道路，但如此重要的轉型，不能淪為貪腐洗錢、政黨酬庸與黑白掛鉤的工具。

時代力量強調，當能源政策只剩口號，政府只求數字與宣示，卻不敢觸碰龐大利益造成的貪腐結構，能源轉型勢必走向災難，甚至胎死腹中。台灣需要綠電，但更需要乾淨的綠能。再生能源是下一代的未來，而非政商特權階級的提款機。執政者必須痛定思痛，徹底改革，別再讓能源轉型淪為一場笑話。

更多新聞
相關新聞

「老柯還在普發違憲」是對話還對立？　綠委急：黨團要改變路線

「老柯還在普發違憲」是對話還對立？　綠委急：黨團要改變路線

立法院民進黨團總召柯建銘在大罷免失敗後成為黨內「戰犯」，黨籍立委郭國文今（27日）接受「暐瀚撞新聞」專訪時還原黨團開會過程，表示現階段黨團確實有一言堂傾向，有些事情會容易臨時變卦，例如大法官人事案等等，他並反問，大家去思考誰能夠扮演總召，柯建銘這兩天討論普發現金案還是堅認是違憲，「我請問，那他現在是對立還是對話？」

「悲哀，我的黨」　前綠委不滿黨內猛轟柯建銘

「悲哀，我的黨」　前綠委不滿黨內猛轟柯建銘

國民黨籲賴清德「關心」檢察總長釋放柯文哲　綠：難怪常做違法的事

國民黨籲賴清德「關心」檢察總長釋放柯文哲　綠：難怪常做違法的事

逆風聲援柯建銘！　鄭運鵬：有必要對總召那麼刻薄？

逆風聲援柯建銘！　鄭運鵬：有必要對總召那麼刻薄？

陸機器狗巡邏藏資安風險？　蔣萬安：創新實驗

陸機器狗巡邏藏資安風險？　蔣萬安：創新實驗

