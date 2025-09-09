　
60歲查理辛性成癮！　新片揭「愛滋、男男性愛」內幕

查理辛染愛滋病毒後遭勒索封口費。（圖／CFP）

▲美國明星查理辛。（圖／CFP）

記者葉國吏／綜合報導　

曾以《男人兩個半》成為美國片酬最高電視明星的查理辛（Charlie Sheen），即將推出回憶錄《The Book of Sheen》和Netflix紀錄片《aka Charlie Sheen》，將首度全面揭露自己不堪回首的過去，包括毒品、男男性關係，以及感染愛滋病（HIV）的隱秘故事。

查理辛的私生活一直充滿爭議，三段婚姻、五名子女，再加上吸毒與性成癮問題，讓他的明星光環蒙上陰影。在紀錄片中，他坦承吸毒期間曾與男性發生性關係，並努力釐清這些行為的背後原因。

2015年，查理辛的愛滋病病情成為國際話題，但背後的故事遠比外界想像更加黑暗。他曾被威脅支付金錢以隱瞞病情，起初選擇妥協，但最終在節目《今日秀》中公開真相，結束被勒索的痛苦。他更強調：「我百分百確定，病毒從未傳染給任何人。」這一段勇敢的自白，顯示他試圖用真相抵抗外界對他的誤解與指責。

如今，查理辛透過回憶錄和紀錄片，希望講述自己如何在過去的錯誤與傷害中找到修復的方式。他花了八年的時間向那些曾被他傷害的人道歉並彌補。他坦言，這段修復之路充滿挑戰，但他不願以受害者的姿態面對大眾，而是以承擔責任的態度重新定義自己的人生：「我想讓真相成為我的力量，而非我的枷鎖。」

★《東森新媒體ETtoday》關心您：保護自己、遠離毒品！

