陸網紅嗆「捐4億」支持攻台　挨批賺愛國流量

▲大陸網紅張雪峰嗆捐1億人民幣支持攻台。（圖／翻攝微博）

記者陳冠宇／綜合報導

中共舉辦九三閱兵之後，相關話題在大陸討論的熱度不減。大陸網紅張雪峰在課堂演講時慷慨激昂稱，如果大陸攻打台灣，他自己最起碼要捐1億（人民幣，下同；約合新台幣4.3億元），還稱堅信統一一定能成功。不過此舉卻被大陸網友揶揄是在賺「愛國流量」。

《星島日報》報導，影片顯示，張雪峰在課堂上講話說，「槍聲打響那一天，我他X的至少捐5000萬，我公司帳上永遠有這個錢」，「他X的打那天，老子直接打5000萬進去。」

張雪峰激動稱，「整體最起碼捐他X1個億——就他X的祖國統一，我們這一代人一定能成功，我始終堅信！」

不過，不少大陸網友批評他的言論，有網友說：「九三閱兵是守護和平，張雪峰作為公眾人物，公開發表好戰言論，實在令人懷疑，他這麼做究竟是愛國使然，還是為了吃愛國流量？」

還有大陸網友批評，張雪峰做「愛國生意」，挑最能戳民族情緒的話題，製造爭議；給承諾加個極端前提，比如「槍響才捐」，既不用真兌現，還能博眼球。

有大陸網友說，張雪峰在短短的幾句話，就連說了好幾個「他M的」。在公開演講時自稱「老子」，又連爆粗口，這不像是一個「老師」，倒更像是一個潑皮牛二似的街頭混混。

大陸作家李承鵬在社群媒體上痛斥：「洪水你不捐，地震你不捐，貧困交加者你不捐，打自己同胞，張導師突然打了雞血似的要捐5千萬，演的也太裸露了吧。」

張雪峰後來在直播中承認，被大陸相關部門提醒注意言論影響，但堅稱「說了就會做到」。

據報導，41歲的張雪峰是黑龍江人，畢業於鄭州大學，最初是一個普通的升學輔導講師，在2016年因一段題為「7分鐘全面解讀34所985考研名校」影片，憑藉通俗且誇張犀利的表達手法，將升學變得有趣，迅速引發轉發，令他搖身一變成為升學KOL。

▼許多大陸網友痛罵張雪峰言論。（圖／翻攝微博）