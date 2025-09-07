「日本國旗椅子」遭小粉紅獵巫「媚日」　武漢大學被迫低頭道歉

▲武漢大學近日舉行開學典禮。（圖／翻攝武漢大學官網）

大陸中心／綜合報導

大陸名校湖北武漢大學近日新生開學典禮會場內，一批白色椅背中央貼上紅色圓形貼紙，酷似日本國旗，由於正值大陸紀念抗戰勝利80周年之際，引發小粉紅網友質疑武大的態度立場。校方出面回應，椅背貼紙是為引導穿不同顏色衣服的師生就座，組成圖案，對引發外界誤解深表歉意。

香港《明報》報導，據網路多張相片顯示，武漢大學9月4日、5日分別舉行本科生（學士生）、研究生新生開學典禮，場地中央擺放一大片白色椅子，其中有部分椅子的椅背正中央貼有紅色圓形標籤，令椅背看起來與日本國旗雷同，相關話題一度衝上社群平台熱搜榜。

有自稱武大學生在網上透露，去年和前年的開學典禮也有類似安排，不過當時的椅背有空缺位（供手提），紅色圓形貼紙貼在一側，而今年居中貼上導致十分像日本國旗。

▲▼武漢大學「日本國旗椅子」挨批媚日。（圖／翻攝微博，下同）

事件直至昨日仍有不少網友討論，網友直指武漢大學領導的政治覺悟和管理水平太低，「有一萬種方案偏偏選了最像日本國旗的」，更有陰謀論者稱校方明知能以「外界誤讀」掩飾而故意為之。有網友則不滿社群平台審查相關討論。

大陸愛國大V「司馬平邦」寫道，「武漢大學真是病了，而且是不治之症」。微博帳號「Mumu會游泳的魚」質疑稱，「這算示威麼？武大的書記去日本出差了？」

網傳武漢大學研究生工作部前日發布的聲明稱，在座椅靠背貼上標籤是為了「引導師生按設計的造型圖案準確入場就座」，校方就白色座椅貼紅色圓形標籤引發誤讀道歉。

《環球時報》前總編輯胡錫進昨日撰文評論事件稱，他相信事件是武漢大學的「無心之過」、粗心大意，「借他們100個膽子，那個學校裏也不會有人敢在這樣的日子裏耍滑頭，給小日子（大陸網路用語，對日本或日本人的蔑稱）的軍國主義招魂」。胡錫進也認為不應以極高敏感度尋找社會上「媚日的蛛絲馬迹」，要有最基本的相互信任。