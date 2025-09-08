　
北韓公布50分鐘獨家畫面　金正恩與普丁6次密切互動！場景首曝光

▲▼北韓媒體刊出金正恩、普丁共乘專車的照片，不過俄媒並未刊出。（圖／路透）

▲北韓媒體刊出金正恩、普丁車內密談的照片，不過俄媒並未刊出。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

北韓領導人金正恩出席北京九三閱兵，帶著女兒訪中，與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁三巨頭首次歷史性同框，金正恩更被各國媒體捕捉到「擦桌椅」、「搶遙控器」、「車內密談」等畫面，引起討論。7日北韓官媒中央電視台播出一段長達50分鐘的紀錄，許多細節、場景都首次被披露。

金正恩3日參加九三閱兵活動後，分別與普丁、習近平展開雙邊會談，並於5日返回平壤。這是他第五次訪中，還帶著女兒，此行分別創下在中、在北京停留的最久紀錄。

▲▼北韓公布50分鐘獨家畫面　金正恩與普丁6次密切互動！場景首曝光。（圖／翻攝北韓中央電視台）

▲北韓最新公布50分鐘獨家畫面，金正恩與普丁密切互動場景首曝光。（圖／翻攝北韓中央電視台）

▲▼普丁與金正恩在北京相談甚歡 。（圖／路透）

▲▼普丁與金正恩在北京相談甚歡 。（圖／路透）

▲▼普丁與金正恩在北京相談甚歡 。（圖／路透）

北韓中央電視台7日播出了一段時長50分鐘的金正恩訪中紀錄片，被發現其中有不少內容未曾在網路等媒體公開過，為首次曝光的「獨家畫面」。金正恩從1日啟程、到5日返回北韓結束，片中介紹他此行主要的行程，並公開大量細節。

影片中，金正恩1日搭乘專用列車啟程訪中，2日抵達北京，搭車前往北韓駐華大使館，接著在3日出席九三活動，電視台並報導了中共的九三閱兵紀念活動。緊接著金正恩與普丁在現場交談、熱情相擁，共乘一輛車前往會談地點，當中出現至少6次在不同時間、場所與普丁密切互動的畫面。

半年狂甩24公斤！醫師曝訣竅：不用戒碳水

前國民黨主席洪秀柱今（7日）晚間分享上周赴北京出席中共九三閱兵的感想「分常震撼」，不只是軍力的炫耀，而是中華民族向全世界莊嚴宣告，已經不再任人欺凌，東方睡獅已經醒來，中國人已經昂然屹立於世界之林，「自甲午戰爭以來，台灣與澎湖被迫割讓，與祖國分離長達半個世紀。直到1945年抗戰勝利，日本宣布無條件投降，台灣才得以光復，重新回到祖國的懷抱。這段歷史我們絕不能忘記，因為沒有抗戰的勝利，就沒有台灣的回歸。」

