獨／花蓮港警總隊螺絲掉滿地！酒駕+性侵連爆　管制區也破網了

▲圖為花蓮港內客運碼頭面及通關站。（圖／資料畫面）

記者張君豪／花蓮報導

花蓮港務警察總隊近來頗不平靜，總隊內警員都驚嘆「勤務相對單純的單位，最近大小事頻傳！」除了2名警員在同一天內各涉酒駕與被控性侵外，5日下午3時午，也有一名女子以攀爬柵欄方式闖入花蓮商港管制區！負責戍守的花蓮港務警察總隊駐警接獲監控中心通報，指22號碼頭管制區內一艘停泊拖船上，疑似出現不明人士。港警立即派員前往查察，當場查獲一名台籍女子翻牆進入港區管制範圍。

當日下午3時許，監控人員經碼頭工作人員回報，發現有女子進入碼頭管制區後，隨即通知港警。確認船上確有陌生身影，港務警察隊警員會同商港安檢所人員、刑警隊、行政科科長到場調查。並將闖入的女子逮捕，初步查明其為台籍女子，但該女被捕後情緒激動，交代不清為何闖入花蓮商港管制區、經查該女並無身障手冊或相關病史，但警方慎重起見仍將她強制送醫治療。

花蓮港務警察總隊表示，花蓮港區碼頭屬於管制區域，依《商港法》規定，任何人未經許可擅自進入，將依法開罰。該名女子翻牆入內的動機仍待釐清，警方除依法開罰，也將進一步調查是否涉及其他違法情事。

印尼妹被逼賣淫心臟病發身亡 人蛇竟恐嚇嫖客：公布你買春紀錄

人蛇夫妻曝光！逼印尼女「接客接到死」 1天10組只給500人間煉獄



血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車 地獄淫魔「1人蹂躪20女」