社會 社會焦點 保障人權

花蓮9寳爸腦死將拔管　妻子含淚喊話：別再攻擊他了

▲蘇男養育9個女兒1家10口頓失頂樑柱。／花蓮市公所提供，下同）

▲蘇男養育9個女兒1家10口頓失頂樑柱。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者董美琪／綜合報導

花蓮市一名42歲的蘇姓男子，平日靠房仲工作養活一家人，與陸籍妻子育有9名女兒，最小的孩子僅6個月大。大家庭雖有低收入戶補助，但仍以蘇男工作為主要支柱。不幸的是，蘇男日前在上工時突感胸悶、隨即昏迷，因主動脈剝離陷入腦死，於5日宣告不治，讓一家十口失去依靠。事件引起關注，太太也盼大家別再批評。

民權里長劉原良回憶，4年前第一次到訪時，看到蘇家9口人只能擠在租屋處一張大床上，便立即提供物資並向市公所通報，協助申請低收資格。劉里長說，蘇爸爸從不抱怨，始終把孩子視為上天的禮物，並把子女教育得懂事有禮。原本他在工廠上班，後來改做房仲，去年全家才搬進國華里透天厝的租屋處，生活條件稍有改善，沒想到發生憾事。

花蓮市長魏嘉彥在得知消息後，親自前往慰問並致贈慰問金。他表示，看著年僅就讀高二的大女兒與社工討論家務與照顧安排，二女兒則肩負起照顧嬰兒的責任，讓人十分心疼，已要求相關單位啟動跨網絡資源，並串聯公益團體、宗教機構及基金會，盼能協助這個家庭度過難關，讓孩子們安心完成學業。

根據《中天新聞》報導，蘇太太6日接受探視時，感謝各方的關懷與援助，但同時也提到，網路上出現不少負面留言，讓她倍感難過。她含淚表示，先生走得太突然，來不及說最後一句話，其實孩子們都顧得很好，但看到網路那些批評，心裡真的很難過。

▲蘇男養育9個女兒1家10口頓失頂樑柱。／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市公所指出，目前已與幼幼慈善基金會合作，開設專屬捐款專戶，讓社會大眾能夠更方便地奉獻愛心。

立委傅崐萁服務處執行長林宗昆也在臉書發文寫道，「九寶爸」是自己高中同班同學，日前，前往病房探視他，看著記憶中開朗樂觀的他躺在病床上，心裡充滿不捨。他的一生雖平凡，卻從不平庸。從父親的蔥油餅攤起家，他毅然回花蓮傳承手藝，為家人辛苦打拚，無論是大雨中煎蔥油餅，或後來改行工作，都是為了讓家人過得更好。孩子們禮貌、學業優秀，也展現了他的言傳身教。

「九寶爸」很少抱怨，也不求他人幫助。他平凡卻全力以赴的生活，讓他在孩子心中成為最強大的超人。面對外界評論，他依然堅持信念，努力生活。林宗昆說，願主接住他，讓他安息；也希望社會延續人情味，讓下一代像他一樣，對生活保持樂觀，平安健康成長。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/05 全台詐欺最新數據

578 3 2524 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
江祖平揭性侵真相！　范雲：三立應負雇主責任

相關新聞

台東花蓮攜手交流　深化婦女福利與家庭支持服務

台東花蓮攜手交流　深化婦女福利與家庭支持服務

台東縣政府3日下午接待花蓮縣政府社會處婦幼科、花蓮縣婦女中心及性別平等辦公室等7位成員，舉辦「跨縣市網絡合作婦女業務交流會議」。雙方針對台東推動的「育兒指導」與「月子送餐」兩大方案進行深入交流，展現花東兩縣在婦女福利與性別平等議題上的合作精神，並為未來跨縣市服務網絡的發展奠定基礎。

花蓮AI實驗基地　人機共創音樂新風貌

花蓮AI實驗基地　人機共創音樂新風貌

花蓮四季好頻秋季市集首日亮相

花蓮四季好頻秋季市集首日亮相

惡狼教練假借集訓留宿！深夜性侵女學員19次

惡狼教練假借集訓留宿！深夜性侵女學員19次

康橋集團加碼花蓮　東大門夜市旁地王曝光

康橋集團加碼花蓮　東大門夜市旁地王曝光

