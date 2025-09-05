台東花蓮攜手交流　深化婦女福利與家庭支持服務

▲台東花蓮攜手交流，深化婦女福利。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府3日下午接待花蓮縣政府社會處婦幼科、花蓮縣婦女中心及性別平等辦公室等7位成員，舉辦「跨縣市網絡合作婦女業務交流會議」。雙方針對台東推動的「育兒指導」與「月子送餐」兩大方案進行深入交流，展現花東兩縣在婦女福利與性別平等議題上的合作精神，並為未來跨縣市服務網絡的發展奠定基礎。

縣長饒慶鈴表示，台東近年積極推動0至6歲嬰幼兒育兒到宅服務、家長知能課程，以及0至6個月嬰幼兒育兒指導與月子送餐服務，希望在家庭最需要的時刻給予貼心支持。此次交流由縣府社會處與民政處共同出席，除分享台東的實務經驗外，也深入了解花蓮在坐月子到宅服務上的模式。雙方並針對服務流程規劃、專業人員培訓、餐食品質管理及未來策略調整等面向展開討論，期盼持續優化，讓婦女與家庭獲得更完整照顧。

社會處長陳淑蘭指出，這場交流不僅是經驗分享，更是跨縣市合作的契機。雖然台東與花蓮在地理與資源條件上有所不同，但同樣面臨如何在有限資源下提供多元支持的挑戰。透過交流，雙方能夠互補不足、借鏡優勢經驗，進一步深化花東地區婦女福利及性別平等的合作網絡。她強調，唯有攜手合作，才能為婦女、兒童與家庭建立更堅實的支持系統。

台東縣政府社會處補充，近年來已持續推動多項婦女福利與性別平等政策，涵蓋孕產婦支持、育兒與托育到女性自我發展等層面，並力求創新與優化。此次與花蓮的合作不僅彰顯地方政府共享資源的精神，也使婦女福利政策的推動更具前瞻性與持續性。未來，縣府將持續拓展跨縣市合作的深度與廣度，共同營造更友善、更有溫度的支持環境。

更多資訊可洽台東縣婦女福利服務中心（089-336367）或縣府社會處（089-345106）。