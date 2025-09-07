花蓮9寶爸中風腦死！留妻小10人生活陷困境　縣府出手了

▲花蓮一名蘇姓男子近日工作時突然昏迷，送醫後中風腦死，留下妻子與9位女兒。（圖／花蓮市公所提供）

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮市42歲「9寶爸」蘇姓男子近日突然中風腦死，留下妻子與9名女兒生活陷入困境。花蓮縣長徐榛蔚日前親自前往蘇家慰問，承諾會成立專責窗口，提供醫療、喪葬、生活、經濟與情緒撫慰等幫助，協助一家人度過難關，讓孩子能夠安心求學與成長。

42歲蘇男一家11口人全靠他工作維持生計，不料今年8月31日他工作時突然倒下，送醫後發現是主動脈剝離引發中風，搶救後仍宣告腦死，家屬考慮後忍痛決定拔管。蘇男與妻子育有9名女兒，孩子年齡從高二至僅6個月不等，蘇男腦死導致一家人生活陷入困境，引起社會關注。

花蓮市公所知情後，除了致贈慰問金，也與慈善基金會合作，開設專戶接受社會捐款。縣長徐榛蔚表示，蘇爸爸勇敢承擔養育9名子女的重責，如今巨變來臨，縣府一定會成為孩子們最堅強的後盾，讓他們能安心生活、學習與成長。

徐榛蔚說，她已指示社會處啟動「專責服務窗口」，由專人持續陪伴家屬，協助處理醫療決策及喪葬事宜，縣府也會依孩子不同年齡層準備適齡用品，社會處亦有規劃短、中、長期方案，短期先穩定經濟與生活，協助醫療與後事、中期關注身心狀況並連結心理資源，建構社會支持網絡、長期則與蘇妻妥善運用善款，確保資源用於子女教育、生活與未來發展，給予家庭最持續的陪伴。