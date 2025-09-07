　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花蓮9寶爸中風腦死！留妻小10人生活陷困境　縣府出手了

▲蘇男養育9個女兒1家10口頓失頂樑柱。／花蓮市公所提供，下同）

▲花蓮一名蘇姓男子近日工作時突然昏迷，送醫後中風腦死，留下妻子與9位女兒。（圖／花蓮市公所提供）

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮市42歲「9寶爸」蘇姓男子近日突然中風腦死，留下妻子與9名女兒生活陷入困境。花蓮縣長徐榛蔚日前親自前往蘇家慰問，承諾會成立專責窗口，提供醫療、喪葬、生活、經濟與情緒撫慰等幫助，協助一家人度過難關，讓孩子能夠安心求學與成長。

42歲蘇男一家11口人全靠他工作維持生計，不料今年8月31日他工作時突然倒下，送醫後發現是主動脈剝離引發中風，搶救後仍宣告腦死，家屬考慮後忍痛決定拔管。蘇男與妻子育有9名女兒，孩子年齡從高二至僅6個月不等，蘇男腦死導致一家人生活陷入困境，引起社會關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

花蓮市公所知情後，除了致贈慰問金，也與慈善基金會合作，開設專戶接受社會捐款。縣長徐榛蔚表示，蘇爸爸勇敢承擔養育9名子女的重責，如今巨變來臨，縣府一定會成為孩子們最堅強的後盾，讓他們能安心生活、學習與成長。

徐榛蔚說，她已指示社會處啟動「專責服務窗口」，由專人持續陪伴家屬，協助處理醫療決策及喪葬事宜，縣府也會依孩子不同年齡層準備適齡用品，社會處亦有規劃短、中、長期方案，短期先穩定經濟與生活，協助醫療與後事、中期關注身心狀況並連結心理資源，建構社會支持網絡、長期則與蘇妻妥善運用善款，確保資源用於子女教育、生活與未來發展，給予家庭最持續的陪伴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 9411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
半年狂甩24公斤！醫師曝訣竅：不用戒碳水

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快看天空！15年最長「血月」登場　命理師曝觀賞禁忌：恐招厄運

花蓮9寶爸中風腦死！留妻小10人生活陷困境　縣府出手了

台中大遠百電梯又關人！2周內第3起「4人受困地下室40分鐘」

半年狂甩24公斤！醫師曝「蛋白質緩衝」減重：不用戒碳水

快訊／1縣市大雨特報　最新警戒區域曝

美女醫師「睡著被偷拍」！出聲力挺江祖平：懂那感覺

被大雨砸垮！松山機場國內線航廈「天花板崩落」　台北航空站回應了

塔巴颱風影響　國籍航空今明天取消32航班

快訊／新店1.1萬戶瞬斷瞬復、大安1194戶搶修完　台電回應了

機場貴賓室遇人看影片聲音狂炸　王齊麟提醒反被嗆：憑什麼要我小聲

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

【巨型鋼梁翻落】聯結車載運中突掉落！側翻重砸路面

【牛牛側躺睡太爽】媽喊2次才醒：以為你死掉了QQ

【現場響起歡呼】基隆中元祭封路！民眾雨中大秀舞技

快看天空！15年最長「血月」登場　命理師曝觀賞禁忌：恐招厄運

花蓮9寶爸中風腦死！留妻小10人生活陷困境　縣府出手了

台中大遠百電梯又關人！2周內第3起「4人受困地下室40分鐘」

半年狂甩24公斤！醫師曝「蛋白質緩衝」減重：不用戒碳水

快訊／1縣市大雨特報　最新警戒區域曝

美女醫師「睡著被偷拍」！出聲力挺江祖平：懂那感覺

被大雨砸垮！松山機場國內線航廈「天花板崩落」　台北航空站回應了

塔巴颱風影響　國籍航空今明天取消32航班

快訊／新店1.1萬戶瞬斷瞬復、大安1194戶搶修完　台電回應了

機場貴賓室遇人看影片聲音狂炸　王齊麟提醒反被嗆：憑什麼要我小聲

台中2少女看電影遭「拖出痛毆」！鄰座男客出腳猛踹、賞耳光

任天堂結束最後一款3DS主機維修服務　零件用盡14年回憶劃下句點

快看天空！15年最長「血月」登場　命理師曝觀賞禁忌：恐招厄運

天降富翁！美樂透連槓3月「547億頭獎」開出　2人均分史上第2獎

斯里蘭卡金獎遊程　限定團第二人減4千

東北雪國童話！森吉山賞樹冰、銀山溫泉大正浪漫

狂歡義大利！一年一度威尼斯面具嘉年華新春盛大登場

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

生活熱門新聞

半年狂甩24公斤！醫師曝訣竅：不用戒碳水

抖音女團被台人狂刷國昌清德　主持人崩潰飄國罵

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

貴賓室內看片聲音狂炸　王齊麟提醒反被嗆

恐罰100萬！館長違反選罷法　檢舉人曝光了

9寶爸腦死留妻小10人　縣府出手了

15年最長血月登場　命理師曝觀賞禁忌

4生肖超強運！入秋後「事業、財運雙收」

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

性侵案「遭轟檢討江祖平」！李怡貞道歉了

松山機場天花板崩落！台北航空站說明原因了

美女醫出聲力挺江祖平！親揭傷疤：睡著被偷拍

新店1.1萬戶瞬斷瞬復　大安1194戶搶修完

95%工程師出軌？徵信社曝「7大外遇對象」

更多熱門

相關新聞

殺害花蓮女師又辱屍　惡男起訴後遭收押

殺害花蓮女師又辱屍　惡男起訴後遭收押

29歲蔡姓女老師今年5月在花蓮偏鄉任教不到9個月，在教會宿舍內遭26歲教友劉姓暗啞男子勒斃，命喪教會後方宿舍房內，遺體衣衫不整，內褲被劉帶回家清洗滅證。警方將劉嫌帶回偵訊，劉嫌雖坦承殺人等犯行，但極力撇清性侵，供稱只是「做了不禮貌的行為」，後又辯稱他在蔡女死亡後才侵犯她，行徑相當變態。花檢4日對劉男提起公訴，法院也裁定劉男羈押禁見3月。

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

台東花蓮攜手交流　深化婦女福利與家庭支持服務

台東花蓮攜手交流　深化婦女福利與家庭支持服務

花蓮AI實驗基地　人機共創音樂新風貌

花蓮AI實驗基地　人機共創音樂新風貌

花蓮四季好頻秋季市集首日亮相

花蓮四季好頻秋季市集首日亮相

關鍵字：

花蓮低收

讀者迴響

熱門新聞

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

快訊／龔美富證實請辭三立副總！

快訊／藍心湄發聲了：罪犯就去坐牢！力挺江祖平

即／國10車禍　高雄遊覽車遭撞1傷1命危

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

半年狂甩24公斤！醫師曝訣竅：不用戒碳水

抖音女團被台人狂刷國昌清德　主持人崩潰飄國罵

英籍媒體人辭職離台　萬字批大罷免

雪碧驚爆遭性侵

快訊／台中太平暴雨「圍牆倒、馬路淹」

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活

貴賓室內看片聲音狂炸　王齊麟提醒反被嗆

更多

最夯影音

更多

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面