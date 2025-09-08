　
社會 社會焦點 保障人權

台中2少女看電影被爆打！秀泰挨轟「消極處理」　影城嚴詞反駁

▲秀泰影城,吳女,傷勢。（圖／黃父提供）

▲台中站前秀泰影城發生暴力事件，兩名少女遭人拖出腳踹、甩耳光，其中一人衣服被撕破、膝蓋也受傷；另一人腦震盪。（圖／黃父提供）

記者游瓊華／台中報導

台中站前秀泰影城7日晚間發生暴力事件，18歲吳姓女子與16歲黃姓少女在看國片《進行曲》時中，遭38歲陳姓男子拖走、腳踹，黃女欲阻止卻被呼巴掌。黃女父親事後控訴，女兒被陳男打到腦震盪，讓他痛罵：「有夠夭壽！」，更批影城未協助報警，態度消極。但秀泰影城稍早回應，強調「同仁於第一時間接獲通報後，也陪同到警局製作筆錄」，否認黃父說法。

18歲吳女與16歲黃女昨日在看國片《進行曲》時，因交談以及使用手機，遭同一排、另一名陳姓男子暴力相向，吳女被強行拖出座位毆打，黃女上前勸阻也遭波及。黃父接到女兒驚恐求救電話後趕赴現場，除了對施暴者感到憤怒，更將矛頭指向影城，痛批業者只想息事寧人，「在台中看個電影就被打得全身是傷，以後誰敢讓孩子去看電影！」

面對家屬的沉痛指控，秀泰影城在聲明中除了嚴厲譴責暴力，也詳細說明處理流程，表示員工不僅第一時間就通報警方，後續更「安撫受害者、全程陪同至警局製作筆錄」，與家屬所稱「未協助報警」的說法完全不同。影城強調將全力配合調查，並持續強化現場安全措施。

09/07 全台詐欺最新數據

