社會 社會焦點 保障人權

台中2少女看電影被打！《進行曲》女星暖心傳訊+視訊關心

▲▼ 。（圖／黃父提供）

▲鄭欣恩主動聯繫黃姓父女表示關心。（圖／黃父提供）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中站前秀泰影城昨（8）日晚間發生2名少女觀看國片《進行曲》時，遭1名38歲陳姓男子施暴，陳男被依傷害等罪移送，檢方複訊後請回。受害的黃姓少女是《進行曲》片中女演員鄭芯恩的粉絲，鄭事後得知案情，透過IG聯繫到黃姓父女，並與少女視訊表示關心。

據查，昨天《進行曲》該場次不僅是普通的放映，在映後還舉辦見面會，有部分演員出席，其中包括在片中飾演景美女高儀隊隊長「舒卉」的女演員鄭芯恩。

▲鄭芯恩演出景美女高儀隊隊長。（未來進行曲提供）

▲鄭欣恩在片中飾演景美女高儀隊隊長「舒卉」。（圖／未來進行曲提供）

黃姓少女的父親說，女兒從鄭欣恩拍攝《機智校園生活》時期就喜歡上她，追星追了2、3年，許多粉絲會、見面會，不論南北，都是由他載女兒去參加。黃父說，昨天事情發生後，鄭芯恩透過其他粉絲得知，立刻從IG主動與他聯絡。

根據黃父提供資訊，鄭芯恩相當擔心2名被害少女會有陰影，更強調「暴力不行、絕對不行」；鄭芯恩並於下高鐵時，撥打視訊電話給黃姓父女，相當愛護粉絲。

▲▼ 。（圖／黃父提供）

▲▼鄭欣恩傳訊、致電關心黃姓少女傷勢。（圖／黃父提供）

▲▼ 。（圖／黃父提供）

警方調查，這起糾紛發生在昨晚7時38分，18歲吳姓少女與16歲黃姓少女在看電影時，因有小聲交談，遭鄰座的陳男出言制止，兩人當下便停止談話。不料，後續吳女在滑手機時，陳男突然情緒失控，一把抓住吳女並將她強行拖離座位，接著便是一陣拳打腳踢。

事件造成吳女雙腳膝蓋多處擦傷、上衣被扯破，黃女左耳受傷，警方獲報前往現場處理，陳男坦承因不滿2女在電影院內使用手機螢幕過亮及談話聲音太大，才出手打人。警詢後依傷害、毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後請回。

