女兒看電影遭暴力男打到腦震盪！父怒譙「有夠夭壽」批影城消極

▲陳男因不滿吳姓以及黃姓少女看電影時說話、滑手機，竟將人拖到一旁猛踹，還呼少女巴掌。（圖／黃父提供）



記者游瓊華／台中報導

台中站前秀泰影城昨(7)日晚間8點多，驚傳一名18歲吳姓女子以及16歲黃姓少女在觀看國片《進行曲》時，吳女突然遭38歲陳姓男子暴力往外拖離座位，還腳踹、呼巴掌等方式攻擊，黃女上前勸阻也遭波及。黃女父親事後心碎出面控訴，女兒被陳男打到腦震盪，讓他痛罵「有夠夭壽！」更批影城未在第一時間協助報警，還拒絕提供監視器畫面，態度消極。

▲黃父出面控訴陳男暴力行為，並批評影城態度消極。（圖／記者游瓊華翻攝）



根據警方調查，這起糾紛發生在7日晚間7時38分。吳女與黃女在看電影時，因有小聲交談，遭鄰座的陳男出言制止，兩人當下便停止談話。不料，後續吳女在滑手機時，陳男突然情緒失控，一把抓住吳女並將她強行拖離座位，接著便是一陣拳打腳踢。

▲黃父示範陳男動作，直罵對方真的太夭壽。（圖／記者游瓊華翻攝）



混亂中，吳女的雙腳膝蓋多處擦傷，連上衣都被扯破；一旁的黃女上前試圖制止陳男的暴行，過程中也不幸遭波及，導致左耳受傷。誇張的是，陳男在施暴後，竟若無其事地返回自己座位。警方到場後，陳男坦承因不滿少女使用手機螢幕過亮及談話聲干擾，才一時情緒失控出手。

黃女父親無法接受女兒的遭遇，他悲憤表示，接到女兒電話嚇一大跳，怎麼會在台中看個電影也會出事，衝到影城質問陳男，也不滿影城作為，更質疑，女兒跟姪女座位離陳男有七個位子的距離，怎麼可能影響到陳男。

黃父指出，女兒事後被診斷出有腦震盪，身心受創嚴重，影城在事發當下的處置卻讓他完全無法接受，質疑業者只想息事寧人，痛罵在台中看個電影就被打得全身都是傷，以後誰敢讓孩子去看電影。

對此，警方表示，獲報後已立即到場處理，並將人帶回派出所釐清案情。全案在訊後，已依傷害罪及毀損罪，將施暴的陳姓男子移送台中地檢署偵辦。