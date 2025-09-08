　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女兒看電影遭暴力男打到腦震盪！父怒譙「有夠夭壽」批影城消極

▲黃父出面控訴陳男暴力行為，並批評影城態度消極。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲陳男因不滿吳姓以及黃姓少女看電影時說話、滑手機，竟將人拖到一旁猛踹，還呼少女巴掌。（圖／黃父提供）

記者游瓊華／台中報導

台中站前秀泰影城昨(7)日晚間8點多，驚傳一名18歲吳姓女子以及16歲黃姓少女在觀看國片《進行曲》時，吳女突然遭38歲陳姓男子暴力往外拖離座位，還腳踹、呼巴掌等方式攻擊，黃女上前勸阻也遭波及。黃女父親事後心碎出面控訴，女兒被陳男打到腦震盪，讓他痛罵「有夠夭壽！」更批影城未在第一時間協助報警，還拒絕提供監視器畫面，態度消極。

▲黃父出面控訴陳男暴力行為，並批評影城態度消極。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲黃父出面控訴陳男暴力行為，並批評影城態度消極。（圖／記者游瓊華翻攝）

根據警方調查，這起糾紛發生在7日晚間7時38分。吳女與黃女在看電影時，因有小聲交談，遭鄰座的陳男出言制止，兩人當下便停止談話。不料，後續吳女在滑手機時，陳男突然情緒失控，一把抓住吳女並將她強行拖離座位，接著便是一陣拳打腳踢。

▲黃父出面控訴陳男暴力行為，並批評影城態度消極。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲黃父示範陳男動作，直罵對方真的太夭壽。（圖／記者游瓊華翻攝）

混亂中，吳女的雙腳膝蓋多處擦傷，連上衣都被扯破；一旁的黃女上前試圖制止陳男的暴行，過程中也不幸遭波及，導致左耳受傷。誇張的是，陳男在施暴後，竟若無其事地返回自己座位。警方到場後，陳男坦承因不滿少女使用手機螢幕過亮及談話聲干擾，才一時情緒失控出手。

黃女父親無法接受女兒的遭遇，他悲憤表示，接到女兒電話嚇一大跳，怎麼會在台中看個電影也會出事，衝到影城質問陳男，也不滿影城作為，更質疑，女兒跟姪女座位離陳男有七個位子的距離，怎麼可能影響到陳男。

黃父指出，女兒事後被診斷出有腦震盪，身心受創嚴重，影城在事發當下的處置卻讓他完全無法接受，質疑業者只想息事寧人，痛罵在台中看個電影就被打得全身都是傷，以後誰敢讓孩子去看電影。

對此，警方表示，獲報後已立即到場處理，並將人帶回派出所釐清案情。全案在訊後，已依傷害罪及毀損罪，將施暴的陳姓男子移送台中地檢署偵辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲可以回家了！　黃珊珊：還要出庭作證不能與他接觸
iPhone 17「全系列規格、價格」外洩！最低2萬7入手
柯文哲交保！支持者北上漏夜等待　高喊：接家人回家
LIVE／柯文哲交保！　最新現場曝
午後變天！2地防劇烈雨勢　中部以北一路下到晚間
死亡車禍！19歲職業軍人輸血2萬CC仍不治
快訊／電子腳環抵北院　小草揮舞旗幟聲援柯文哲
三立當家主播為江祖平事件發聲！　喊話電視台
快訊／柯文哲現身畫面曝！　淡定下囚車走入北院
台中2少女看電影遭痛毆！38歲男照片曝光　父怒譙：有夠夭壽
吳姍儒鏡頭罕淚崩！　代班《不熙娣》每次回家都哭
快訊／鷹架倒塌！壓斷電線波及民宅　台電急斷電

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

停路邊車窗莫名遭擊碎　車主好崩潰...警細查找出真相

柯文哲7000萬交保！彰化支持者北上漏夜等待　高喊：接家人回家

矯正署感化學生潑熱水攻擊！教導人員嚴重燙傷、皮開肉綻住院

苗栗死亡車禍！19歲職業軍人騎車與休旅車相撞　輸血2萬CC仍不治

快訊／科技廠商帶電子腳環抵北院！　小草揮舞旗幟聲援柯文哲

口角拒載甩女友！花蓮男催油門撞路樹送醫　被揪酒駕慘了

快訊／囚車抵達！柯文哲現身畫面曝　淡定下車走入北院

女兒看電影遭暴力男打到腦震盪！父怒譙「有夠夭壽」批影城消極

百年扁柏、肖楠遭開腸破肚論斤賣　盜銷一條龍釀山林悲歌

越籍山老鼠身手矯健盜神木　連原住民警察都抓不到

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

停路邊車窗莫名遭擊碎　車主好崩潰...警細查找出真相

柯文哲7000萬交保！彰化支持者北上漏夜等待　高喊：接家人回家

矯正署感化學生潑熱水攻擊！教導人員嚴重燙傷、皮開肉綻住院

苗栗死亡車禍！19歲職業軍人騎車與休旅車相撞　輸血2萬CC仍不治

快訊／科技廠商帶電子腳環抵北院！　小草揮舞旗幟聲援柯文哲

口角拒載甩女友！花蓮男催油門撞路樹送醫　被揪酒駕慘了

快訊／囚車抵達！柯文哲現身畫面曝　淡定下車走入北院

女兒看電影遭暴力男打到腦震盪！父怒譙「有夠夭壽」批影城消極

百年扁柏、肖楠遭開腸破肚論斤賣　盜銷一條龍釀山林悲歌

越籍山老鼠身手矯健盜神木　連原住民警察都抓不到

停路邊車窗莫名遭擊碎　車主好崩潰...警細查找出真相

好友家慶生成惡夢！　印度20歲女受困整晚「遭2男鎖門性侵」

柯文哲交保「北檢研議提抗告」　黃國昌批丟人現眼：延長大家痛苦

柯文哲可以回家了！　黃珊珊曝「這原因」自己短期不能與柯接觸

12星座「9月中旬」愛情轉運指南上線！你的戀情需要主動創造還是跟著緣分走？

柯文哲退房前吃什麼？「在看守所吃的最後一餐」曝光

2檔抽籤股「抽中賺逾25萬」凍資逾1500億　新代明申購截止

凱特金髮惹議後悄悄回歸棕髮　穿6萬黑西裝看球向「她」致敬

iPhone 17「全系列規格、價格」外洩！最低2萬7入手

「河馬猛撞翻船」全員拋飛落水！　11人墜河下落不明

社會熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

南投情侶吵架「女追出趴引擎蓋」　遭男友輾斃

上衣、安全帶護套「完美融合」婦竟被開單

即／國10車禍　高雄遊覽車遭撞1傷1命危

網紅醫師鬧糾紛　家族二三代大亂鬥

快訊／陳佩琪曝柯文哲同意交保　律師抵達北所律見

即／囚車抵達北院！柯文哲現身畫面曝

LIVE／柯文哲7000萬交保！律師北所律見最新現場曝

快訊／柯文哲點頭了！　同意陳佩琪辦理交保程序

爭奪經營權！　醫院家族全武行內鬥

更多熱門

相關新聞

她逃過戰火「坐火車竟遭刺死」

她逃過戰火「坐火車竟遭刺死」

23歲的伊琳娜（Iryna Zarutska）逃離家鄉烏克蘭戰火，來到美國展開新生活，卻在北卡州遭陌生男子持刀刺死。如今警方公布監視器拍攝影片，引發各界震驚。

民進黨：盧秀燕執政7年只留34萬噸垃圾山

民進黨：盧秀燕執政7年只留34萬噸垃圾山

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

2週內第3起！大遠百電梯故障關4人

2週內第3起！大遠百電梯故障關4人

快訊／台中大雨溪水暴漲！夫妻困1小時

快訊／台中大雨溪水暴漲！夫妻困1小時

關鍵字：

秀泰台中影城暴力

讀者迴響

熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

雪碧驚爆遭性侵

網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

幫林智勝跳開場舞被酸　15歲女兒回應

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」？真相曝光

UNIQLO隱藏福利曝！這1物竟能免費帶走

15年最長血月登場　命理師曝觀賞禁忌

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

更多

最夯影音

更多

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面