社會 社會焦點 保障人權

東海女大生遭公車撞死！巨業至少賠償350萬　媽媽哽咽：將心比心

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲施姓駕駛（左）的委任律師周仲鼎（右）指出，施及巨業將至少賠償被害家屬350萬元。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市林姓東海女大生去年9月間遭巨業客運施姓駕駛撞輾慘亡，案件進入法院程序，先前傳出巨業僅願賠償30多萬元，但巨業否認，稱含保險部分應有233萬元，今天（8日）雙方進行調解庭。肇事的施男律師指出，施及巨業將至少賠償被害家屬350萬元，目前還未定論，將會與巨業一起負責到底；林母律師則認為雙方對賠償金額還有很大的落差，而林母哽咽表示「每出庭一次都會心痛一次，希望大家將心比心。」

本案今天進行調解庭，被害林女一方有林母、弟弟及委任律師到場；肇事方為施姓司機、施男律師與巨業法務人員，雙方約調解近1小時。

林母律師劉建志表示，今天調解尚無結論，保險公司也有到場，而保險公司的立場是認為「第三人責任險不賠、僅賠強制險」，雙方對於賠償金額還有很大的落差。另外有關扶養費部分，巨業主張願賠償法定的每人每月最低生活費用，但此部分應是適用強制執行，而非損害賠償。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲林母律師劉建志表示今天調解尚無結論。（圖／記者白珈陽攝）

施男律師周仲鼎說，今天調解氣氛「還算好」，目前擬定至少賠償350萬元，這筆費用將由施男及巨業一起負責；今天雙方爭點在於撫養費用的計算方式認知不太一致，將會拿出誠意，希望算出雙方都同意的金額。

巨業法務處主任吳育誠首先表示，「謝謝各界關心，對於發生這樣的事故，巨業對於被害人家屬感到十分抱歉，後續賠償責任會盡全力配合司法程序，積極與家屬做意見交換。」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲巨業法務處主任吳育誠。（圖／記者白珈陽攝）

有關林母律師提到的第三人責任險不賠、只賠強制險，吳育誠解釋，是因巨業與保險公司之間的保約條款，認為與事故發生原因沒有直接關係，但詳細情形不便說明。吳強調，「保險不保的部分，公司與司機仍會負責，不會因保險不保而影響家屬權利。」

本案發生在去年9月22日晚間，施男（66歲）駕駛巨業客運公車沿中區綠川東街直行，在中山路口時左轉，車頭撞擊正在穿越馬路的的林姓女大生與王姓學姐，施男發現後下車查看，發現王女坐在公車右前車頭，林女左手露出在右前車輪後側，施男稱為了避免輾壓林女，才又上車往前微微開，王女發現林女又被壓到，大呼停車，並指揮施男退後停車，結果輪胎又壓中林女的頭胸部，林女送醫急救後仍宣告不治，檢方依過失致死罪嫌將施起訴。

台中巨業客運車禍案調解庭賠償

