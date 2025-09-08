　
凱特金髮惹議後悄悄回歸棕髮　穿6萬黑西裝看球向「她」致敬

凱特王妃4日以金髮造型亮相（右圖），上週六看球時，悄悄改回棕髮（左圖）。（翻攝princeandprincessofwales IG）

▲凱特王妃4日以金髮造型亮相（右圖），上週六看球時，悄悄改回棕髮（左圖）。（翻攝princeandprincessofwales IG）

圖文／鏡週刊

英國凱特王妃（Kate Middleton）近來因全新金髮造型引發熱議，不過，她週六現身女子橄欖球世界盃時，又悄悄改回經典的深棕髮色。她當天的一身黑穿著，同時致悼念早前逝世的肯特公爵夫人（Katharine, Duchess of Kent）。

凱特身為英格蘭橄欖球總會贊助人，6日現身女子橄欖球世界盃英格蘭對澳洲之戰，與前幾天的金髮造型不同，這次她的髮色明顯比之前更深，幾乎回歸經典棕髮造型。她當天看起來神采奕奕，見證英格蘭以47比7大勝澳洲，賽後她親自走進更衣室，向球員致意，展現親和力，球員們看到她都相當欣喜。

▲凱特王妃週六現身女子橄欖球世界盃，神彩奕奕。（翻攝X@RoyallyBelle_）

▲凱特王妃週六現身女子橄欖球世界盃，神彩奕奕。（翻攝X@RoyallyBelle_）

凱特王妃金髮惹議後「悄悄回歸棕髮」！　穿6萬元黑西裝看球向「她」致敬

▲賽後，凱特與英格蘭女子橄欖球隊隊員見面，球員都相當開心。（翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特在球場的穿搭一樣吸睛，當天她穿要價約1,500英鎊（約新台幣6萬1,707元）的Alexander McQueen黑色西裝外套，內搭Knatchbull絲質荷葉邊襯衫，配高腰黑色長褲，展現幹練氣質。另外搭配卡地亞Trinity三色金耳環，低調奢華。穿一身黑，也是向4日辭世、享耆壽92歲的肯特公爵夫人致意。

事實上，過去一週，凱特的「髮色變化」一直是媒體焦點，經過一個暑假，她4日現身倫敦自然史博物館活動，頂著一頭全新的金髮亮相，讓人眼睛一亮，卻也引來大批網友質疑她因化療掉髮而「戴假髮」。

凱特王妃金髮惹議後「悄悄回歸棕髮」！　穿6萬元黑西裝看球向「她」致敬

▲凱特和威廉上週現身倫敦自然史博物館，她的一頭金髮造型引起話題。（翻攝X@KensingtonRoyal）

對此，黛安娜王妃生前的御用髮型師山姆麥克奈特（Sam McKnight）在IG發文，砲轟網友的留言惡毒、噁心，「女人的頭髮對她來說是非常私人的東西，是她的盔甲、她的防護、她的自信，還有更多意義。」「我真的無法理解，怎麼會有人這麼惡毒、完全沒有一點同理心。更離譜的是，大部分評論竟然來自其他女性，她們在攻擊另一位年輕女人，一個因為婚姻與身分，不得不勇敢站在公眾面前的女人。」

麥克奈特還寫道：「我相信凱特其實寧可遠離鎂光燈，但她這些年默默地、無私地代表我們的國家，展現了我們仍有的軟實力。癌症對每個人影響都不同，但對任何人來說都是翻天覆地的改變。所以，拜託放過她吧！你們這些人應該感到羞恥！」

《每日郵報》報導，凱特這個夏天與威廉、孩子們到希臘搭遊艇度假，專業造型師指出，凱特的髮色可能是陽光、海風與海水的自然作用，讓髮色自然退淡，金髮也能巧妙遮住白髮，展現自信。如今凱特又變回棕髮，外界解讀，這可能是她面對金髮爭議後，選擇回到傳統、優雅的造型。


凱特金髮惹議後悄悄回歸棕髮　穿6萬黑西裝看球向「她」致敬

凱特金髮惹議後悄悄回歸棕髮　穿6萬黑西裝看球向「她」致敬

