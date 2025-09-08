網紅醫師鬧糾紛　家族二三代大亂鬥

▲阮綜合醫院（圖）6年前爆發家族內鬥，阮蘭婷、阮馨燁都被迫離開。



高雄阮綜合醫院內鬥持續延燒，演變成堂姊妹爭搶經營權，引發全武行。為什麼堂姊妹突然反目？阮馨嬅說，阮蘭婷與近期因「縮胃曠腸」手術，釀成2名病患死亡的網紅醫師王銘嶼合作，王在博田鬧出不少糾紛，甚至未依規定製作病歷，還被衛生局開罰，她忍無可忍，去年底開除王，讓堂姊很不爽。

阮蘭婷今年3底，先下手為強，把四叔阮仲炯、堂妹阮馨嬅趕出醫院；為了奪回博田的經營權，阮馨嬅7月底向高雄市政府申請變更瀚皇公司地址、所營事業、修正章程，獲市府核准後，由阮馨嬅的弟弟、陳姓保鑣，加上瀚皇公司的聘雇人員，重回醫院接收資產，卻釀成衝突、鬧上新聞，目前全案仍由檢警偵辦中，醫院也還在阮蘭婷的掌握中。

▲博田醫院開幕當天，高雄市長陳其邁（前中）、副市長林欽榮（前左）特別前來祝賀。（讀者提供）

本刊調查，高雄阮家實力雄厚，1946年，阮朝英創辦阮內兒科診所，1979年改名阮綜合醫院，阮朝英過世後，阮綜合醫院由他4個兒子阮仲鏗、阮仲垠、阮仲洲和阮仲炯共同經營，每人各持有25％股份。

但阮家兄弟因經營理念、權力分配分歧，爆發激烈內鬥，老三阮仲洲與老四阮仲炯尤其不和，阮仲炯還曾公開指控阮仲洲「惡意拔權」。2019年董監事改選之前，阮仲炯的妻子甚至遭黑衣人毆打，導致多處骨折，阮馨嬅當時就曾質疑，母親遇襲與家族內鬥有關。

後來阮仲炯及阮馨嬅被迫放棄阮綜合醫院的職務及股份，老二阮仲垠的女兒阮蘭婷也未獲續聘，3人一起離開阮綜合醫院。這段家族鬥爭史，深深影響阮家第三代成員之間的情誼，如今博田醫院之爭上演，堪稱阮綜合醫院家族內鬥的續集及番外篇。



