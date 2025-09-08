越籍山老鼠身手矯健盜神木　連原住民警察都抓不到

▲原民偵查佐巴杜（左3）去年逮獲集團越南籍司機（左1），帶到盜伐現場指認。（圖／警局提供）

圖文／鏡週刊

越南籍逃逸移工在山林間的生活，就如同美國電影《越戰獵鹿人》《第一滴血》《現代啟示錄》的寫照。負責追蹤的員警說，越南籍逃逸移工的山野生存能力令人震懾，可以冷靜躲在暗黑、潮濕森林中，觀看樹葉吹動、光影，感覺是否有人靠近，駐紮點附近還設有哨兵，一有警示，整團立即四散。有員警親眼看著他們翻爬上樹、迅速躲入密林，有的竄入草叢，遁形無蹤，身手之矯健，令追緝人員傻眼。檢警說，他們從不抵抗、攻擊，因為他們知道不會被抓到。

在山林中，這些越南籍逃逸移工很能自給自足，員警說：「他們口袋裡都有一把種子，抓出來撒在土上種葉菜類；背包裡的稻米、混著野地番薯一起煮來吃；用枝葉、木板和石頭設陷阱，抓捕野豬、山兔打野食；還會用林間枯藤編成繩索，方便過河或爬越高山，野地常識十分充足。」還說，他們身上只要帶個碗型容器、打火機和小刀，就能在山林中生存很久。

▲越南人善於叢林生存，逃逸移工躲在深山也能生存。（示意圖／翻攝danviet網）

負責偵辦的警員指出，台灣森林和越南中部、北部的森林環境、地理、氣候相似，越南籍移工容易適應。「越南早年跟美國大兵交過手的歷史，美國還輸他們，你說他們厲不厲害！」多次追緝山老鼠受傷的南投仁愛分局偵查佐陳志偉（原住民名為巴杜．巴紹）說，越南籍移工個個身手矯捷、爬山如履平地、方向感極強，不走人走的步道，而自創小徑、隨後湮滅足跡，於荒煙蔓草、古木參天森林中暢行無阻。

追蹤山老鼠多年經驗的檢警發現，越南籍山老鼠會搭建高腳屋式臨時工寮，一旦發現有外人靠近，隨即收拾離去。為了躲避檢警追緝，他們可以隱身在深山數月，等風聲過去再聯繫同夥、尋求物資補給，適應力極強。

▲今年初有山友拍到山老鼠（箭頭處）在林間盜伐山木，山老鼠立即脫逃畫面。（圖／南投地檢署提供）

擁有賽德克及泰雅族血統的偵查佐巴杜，也忍不住說：「他們比我們年輕一代的原民更懂山林。」據了解，檢警未曾真正在深山裡逮捕過越南籍移工，只能在集團下山後，載運木材時或送往藝品店的過程將其逮獲，「只要買家出得起價，就算玉山，他們也可以去。」

由於利潤大，連一般在工廠工作的移工，也會利用假日上山賺外快，在山區形成小部落。員警說：「再這樣繼續猖獗下去，台灣山裡又會多出一族。」



