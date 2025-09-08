　
社會 社會焦點 保障人權

百年扁柏、肖楠遭開腸破肚論斤賣　盜銷一條龍釀山林悲歌

千年神木遭「開膛剖肚」後，宛如人被掏空內臟垂垂等死。（南投地檢署提供）

▲千年神木遭「開膛剖肚」後，宛如人被掏空內臟垂垂等死。（圖／南投地檢署提供）

圖文／鏡週刊

南投地檢署8月起訴一個山老鼠集團，這是由台灣男子吳柏榮結合越南籍逃逸移工犯案的一條龍式盜伐集團，查扣台灣紅檜、扁柏等珍貴木逾1.2噸，市值高達2,500萬元。

過分的是，該集團一改過去偷取獵場內枯死樹頭殘材的犯案模式，直接切割巨大「生立樹」（活樹）的樹瘤，將神木置於死地，神木遭切斷重要軀幹部位、如人體被掏空重要內臟，只能垂死，或遇風雨即傾倒，形成森林浩劫。

南投地檢署偵破吸收越南籍逃逸移工的山老鼠集團，他們將盜伐來的檜木等珍貴木切割成「金磚」，或加工成工藝品（圖），高價賣出牟利。（南投地檢署提供）

▲南投地檢署偵破吸收越南籍逃逸移工的山老鼠集團，他們將盜伐來的檜木等珍貴木切割成「金磚」，或加工成工藝品（圖），高價賣出牟利。（圖／南投地檢署提供）

不只南投，包括桃園、新竹、宜蘭等山區，陸續傳出越南籍失聯移工盜伐森林珍貴木料案件，還衍生出涉案越南籍移工深夜被誤以為動物遭射殺、駕車在街頭躲避警察追緝橫衝直撞、與警交鋒不惜跳懸崖，以及檢警追蹤AB車致追錯車輛引發民怨等多起社會事件。

年初有山友在奧萬大遊樂區北面、南投仁愛「廬山六寶」之一的麻平暮山（海拔逾2600公尺，又稱「馬海濮富士山」），直擊扁柏神木遭「開膛剖肚」，也錄到山老鼠迅速逃離的畫面。

南投地檢署檢察官蘇厚仁指揮內政部警政署保安警察第七總隊刑事警察大隊、南投縣警局仁愛分局，並會同林業及自然保育署南投分署等單位，歷經近一年密集追蹤，透過監控、蒐證及橫向聯繫，終於掌握山老鼠集團全貌。

南投地檢署偵破吸收越南籍逃逸移工的山老鼠集團，他們將盜伐來的檜木等珍貴木切割成「金磚」（圖），或加工成工藝品，高價賣出牟利。（南投地檢署提供）

▲南投地檢署偵破吸收越南籍逃逸移工的山老鼠集團，他們將盜伐來的檜木等珍貴木切割成「金磚」（圖），或加工成工藝品，高價賣出牟利。（圖／南投地檢署提供）

主嫌吳柏榮（40歲）曾在彰化因違反《森林法》，遭判刑6個月、併科罰金5萬元、緩刑2年；前年在南投再犯，被判刑8個月、併科罰金40萬元，去年才服刑完畢出獄，卻毫無悔意，夥同鄭男4人在社群網路招攬買家，並找來越南籍阮姓等5名男子組成盜伐集團，分工縝密，有切割組、背負組、載貨組、銷贓組等。一趟下來，每名越南籍移工可得新台幣4萬元，如果會說國語，懂溝通，還能再加錢。

兩年前曾發生越南失聯移工組山老鼠集團盜伐南投仁愛山區珍貴扁柏四百多公斤。（翻攝畫面）

▲兩年前曾發生越南失聯移工組山老鼠集團盜伐南投仁愛山區珍貴扁柏四百多公斤。（圖／翻攝畫面）

這群盜伐集團去年3月起分多次到仁愛鄉濁水溪事業區的國有林班地，盜伐台灣紅檜、扁柏及肖楠等貴重木，切割成每塊長約80公分、寬約60公分、重約70公斤的「金磚」，並以人贓分離方式，運送下山，交由吳姓等至少5名收贓業者變賣牟利。

檢警於4月22日與5月15日分兩波搜索南投、彰化、台中14處地點，查扣作案車輛4輛、大批工具及逾1.2公噸紅檜、扁柏與肖楠木料。吳柏榮等5名核心成員遭法院裁定羈押，加上5名越南籍移工遭提起公訴，現正由法院審理中。


新聞傳真／叢林戰模式紮寨深山　移工山老鼠盜賣巨木成隱患
勾結移工盜神木／越籍移工藏身深山大肆盜伐珍木　台灣森林爆恐怖浩劫
勾結移工盜神木1／野外生存能力超強　越籍山老鼠身手矯健連原住民警察都抓不到

相關新聞

越籍山老鼠身手矯健　警察抓不到

越籍山老鼠身手矯健　警察抓不到

越南籍逃逸移工在山林間的生活，就如同美國電影《越戰獵鹿人》《第一滴血》《現代啟示錄》的寫照。負責追蹤的員警說，越南籍逃逸移工的山野生存能力令人震懾，可以冷靜躲在暗黑、潮濕森林中，觀看樹葉吹動、光影，感覺是否有人靠近，駐紮點附近還設有哨兵，一有警示，整團立即四散。

網紅醫師鬧糾紛　家族二三代大亂鬥

網紅醫師鬧糾紛　家族二三代大亂鬥

醫院家族內鬥！　原因曝光

醫院家族內鬥！　原因曝光

爭奪經營權！　醫院家族全武行內鬥

爭奪經營權！　醫院家族全武行內鬥

楊祐寧父罹癌「肚子腫大」轉移胸腹！醫找不到病灶

楊祐寧父罹癌「肚子腫大」轉移胸腹！醫找不到病灶

