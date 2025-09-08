柯文哲7000萬交保！彰化支持者北上漏夜等待　高喊：接家人回家

記者唐詠絮／彰化報導

民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲因京華城案遭羈押近一年後，上週五終於獲裁定以7000萬元交保。今(8)日上午，柯文哲同意交保，民眾黨彰化縣黨部成員一早就北上聲援，榮譽主委張雪如更前一晚就抵達台北地院門口守候，強調此行是為了「接家人回家」。

▲民眾黨彰化縣黨部北上接柯文哲回家。（圖／張雪如提供 ）

柯文哲自去年8月因京華城案遭羈押，歷經近一年司法程序，上週五台北地方法院裁定以7000萬元天價交保。今日支持者則在北院外高舉標語，高喊「司法公正」、「歡迎回家」。

民眾黨彰化縣黨部前主委張雪如情緒激動地說，她與幾名支持者前天就北上，「不管柯主席能不能出來，我們都要讓他知道不是一個人」她透露，原本甚至做好長期抗戰的準備，「柯主席不出來，我們不回家」。她到北檢門口等待，想讓柯文哲第一時間感受到家人般的支持。

▲民眾黨彰化縣黨部北上接柯文哲回家。（圖／民眾黨彰化縣黨部提供）

除了張雪如，民眾黨彰化縣議員吳韋達、不分區備位立委王安祥也臨時調整行程北上接人。吳韋達表示：「柯主席是我們的大家長，這段時間黨內都很團結，今天一定要來接他歸隊！」

黨部主委温宗諭指出，今天是上班日，縣黨部秉持著柯文哲的交代，希望支持者們「照顧好自己，就是對他最好的幫忙」。他強調，只要認真過每一天、快樂過每一天，並心存善念、盡力而為，就是對柯文哲最大的鼓勵。因此，縣黨部並未特別動員，而是讓所有支持者自由參與。

他也強調，柯文哲的堅持與理念，不僅是民眾黨的精神核心，更是凝聚地方向心力的重要信念。即便在困境中，黨內同仁與支持者仍展現高度團結，象徵民眾黨在彰化的力量正逐步壯大。