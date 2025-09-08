　
政治

柯文哲交保「北檢研議提抗告」　黃國昌批丟人現眼：延長大家痛苦

記者蘇晏男／台北報導

涉京華城案被羈押禁見近1年的民眾黨前主席柯文哲今（8日）答應7000萬交保，稍後預計將在北檢前發表談話。民眾黨主席黃國昌表示，他希望北檢不要再搞抗告，「卸世卸眾（丟人現眼）」，真的延長大家跟台灣社會痛苦。至於民眾黨被傳將有「兩顆太陽」，黃國昌說，綠色媒體在移轉焦點，與其這麼關心民眾黨，倒不如應該先關心總統賴清德要不要叫民進黨立法院黨團總召柯建銘下台。

▲民眾黨主席黃國昌8日中午現身北檢。（圖／記者徐文彬攝）

▲民眾黨主席黃國昌8日中午現身北檢。（圖／記者徐文彬攝）

民眾黨號召支持者8日到北檢前「一起接柯P回家」。黃國昌於中午12時半許抵達現場後表示，他知道大家很開心、期待，早上感謝律師用很快的時間說服柯文哲，他在外接到消息後，協助柯妻陳佩琪完成所有交保程序，待會柯出來後會有一篇宣言，結束後會走去跟小草說謝謝，因為對柯文哲來說，小草過去一年不離不棄，從土城到北檢，都有大家身影，點點滴滴，柯都放在心裡。

對於北檢還在研議是否提抗告，黃國昌向現場的民眾黨支持者說，希望北檢記得民進黨的傳統，當民進黨說研議時，會不會幹？支持者表示回應，「不會。」黃繼續說，所以他希望北檢不要再搞這種事情，「卸世卸眾（丟人現眼）」，真的延長大家跟台灣社會痛苦，自己心裡應該有數。

黃國昌表示，老實說大家對7000萬交保金額是非常不爽，但不爽歸不爽，讓柯文哲趕快出來最重要，所以不要「ㄍㄧㄥ」了，要考慮的事情非常多，「7000萬讓人想要講不好聽的話」。黃國昌也透露，明天九時半要開庭，柯文哲身為當事人要來，如果沒有被羈押禁見，希望法官不要限制柯的言論自由，這樣他就輕鬆多了，「我不用出來轉述」。

至於民眾黨被指將有「兩顆太陽」，黃國昌昨說，他跟柯文哲彼此間的互信跟默契不是外界可以想像。黃國昌8日表示，昨天忘了哪家綠媒問這題目，「我就很想笑」，去年一路搞，搞到現在從來沒成功，過去、現在不會成功，「未來？大家會知道」。

黃國昌說，綠色媒體在移轉焦點，與其這麼關心民眾黨，倒不如應該先關心賴清德要不要叫柯建銘下台，先把自家裡事情顧好。但他相信柯文哲出來以後，「他們對他的追殺不會停止」，所以柯出來以後大家要有心理預期，會比較辛苦一點。

09/07 全台詐欺最新數據

414 1 6357 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／柯文哲交保了！穿KP白踢恤現身　陳佩琪面露微笑
LIVE／柯文哲出來了！　小草激動歡呼
快訊／柯文哲已裝上電子腳環！現場訊號不佳　廠商克服中
台中2少女看電影被拖出暴打！秀泰挨轟「消極處理」嚴詞反駁
餐飲集團新品牌9個月收攤　在地曝：租金、人事壓力大
柯文哲裝電子腳環　陳佩琪備「艾草香包水」幫擦身除穢
32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！抖音認識...交往才1

