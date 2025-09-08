痛批賴清德讓台灣四分五裂！　柯文哲喊冤獄：賴清德好好想一想

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，羈押至今已近1年時間，北院5日裁定柯7000萬元交保，今（8日）柯文哲點頭同意交保，稍早柯文哲步出北院大門發表簡短談話，他表示，這個案子根本是冤獄，同學李文宗根本沒碰到京華城，就為了一通簡訊把李文宗關了11個月，台灣民主化30年，怎麼還有這種冤獄。他強調，個人苦難都這樣過去了，但希望台灣以後可以更好一點，為什麼要讓整個國家陷入四分五裂，賴清德好好想一想吧。

▲民眾黨前主席柯文哲發表談話。（圖／記者徐文彬攝）

柯文哲順利交保後，隨即在北院大門發表簡短談話，他提到， 大家其實都非常明白，大罷免32比0，檢察官是很重要的因素，就為了這幾個檢察官，把整個台灣社會的司法信任度摧毀掉，固然這一年是非常大的折磨，但他發現原來坐牢跟羈押禁見是完全不一樣的。

柯文哲表示，整整一年，今天是我第一次看到陽光，不過關了一年對我來講也是一個機會反省改進，當了30年的外科醫生跟院長有時候自己太強硬、太急躁，這一年當中讓我可以好好想一下有什麼地方可以改進，以前韓國瑜說莫忘世上苦人多，但從來沒有跟苦人一起生活過，現在才有機會看到台灣的另外一面。

柯文哲表示，我常講的一句話，最困難的不是面對挫折打擊，最困難的是面對挫折打擊沒有失去對人世的熱情，自己在這個地方還是用一個正面態度看這個事件，更重要的是心存善念，盡力而為，希望台灣因為有我們變得更好。

柯文哲強調，不要像賴清德那樣，讓整個台灣四分五裂，這個案子根本是冤獄，同學李文宗根本沒碰到京華城、那段時間根本沒有在台北市政府，就為了一通簡訊把李文宗關了11個月，台灣民主化30年，怎麼還有這種冤獄。

柯文哲說，個人苦難都這樣過去了，但希望台灣以後可以更好一點，為什麼要讓整個國家陷入四分五裂，賴清德好好想一想吧。

★★未經判決確定，應視為無罪★★