啦啦隊高喊「戰到底」接柯文哲回家！他看傻：難怪那麼多更生人

因涉京華城案而被羈押禁見近1年的民眾黨前主席柯文哲今（8日）7000萬交保，今天下午，北檢外就聚集大批支持者，頂著大太陽要迎接柯文哲，其中還包含啦啦隊。對此，網紅四叉貓就在臉書上發文表示，「難怪這個政黨那麼多更生人」。

台北地院5日裁定涉京華城案的民眾黨前主席柯文哲7000萬交保，柯經兩天思考後，8日向律師表達願交保，並由妻子陳佩琪辦理相關程序。今天下午1時許，就有大批支持者在北檢外聚集，要接柯P回家，其中還包含了拿著青色、白色彩球的啦啦隊，活力滿滿的為柯文哲加油打氣。

從畫面也可見，啦啦隊面露笑容，還整齊排練，喊出口號「不放棄，戰到底」。而柯文哲則大概在下午2時半現身並發表談話，他一開口就說，他要謝謝小草支持，「這一年有你們，我才能撐到現在」。

不過，四叉貓稍早就在臉書上發文表示，「貪污犯出獄竟然有彩球啦啦隊接風」要不要乾脆再跳個『上車誇誇舞』？難怪這個政黨那麼多更生人」。

雖然四叉貓文中並未指名道姓，但不少網友都看懂他在指什麼，進而留言表示「真的很誇張」、「這世界真的變了」、「太高調了啦」、「裡面出來的還這麼高調」、「真的是蹲過的比較大尾」。

