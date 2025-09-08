王者歸來！柯文哲被關1年「深知1現實」　名嘴：最後很可能妥協

▲柯文哲今天交保獲釋，離開北院時，沿路受到小草夾道歡迎。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲遭羈押至今1年，今（8）日二度順利交保，更有大批支持者赴北院外迎接。就有不少人好奇，柯文哲是否有參選2028年總統大選的資格；對此，資深媒體人王瑞德搬出法條，直言當然可以選到底，「他關了1年非常了解，當選免關、落選被關！」

針對柯文哲2028總統大選資格爭議，王瑞德表示，外界若不懂法律就不要隨意解讀。依《總統副總統選舉罷免法》規定，只要沒有確定判決有罪，柯文哲當然可以參選正副總統。

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

王瑞德指出，該法第26條第十款雖規範「受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定者，不得登記為候選人」，但條文也明定，唯一會讓柯文哲失去參選資格的情況，是在投票前因「貪污罪」被判處10年以上刑責並確定有罪，或遭褫奪公權。換言之，除非出現這種情況，柯仍可一路參選到底。

不過，王瑞德話鋒一轉，認為柯文哲的動作更像「喊選舉以抬高身價」，最後很可能妥協推動「盧柯配」。他更直言，「當選免關、落選被關」，暗指柯深知政治與司法的關鍵連動。

