「我個人的苦難過去了！」柯文哲喊冤獄　7分鐘完整發言一次看

前民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，羈押近1年時間，北院5日裁定以7000萬元交保。柯文哲今（8）日下午步出北院大門，發表約7分鐘的談話，痛陳台灣民主化30年，居然還有如此冤獄，並要總統賴清德好好想一想，「我個人的苦難就這樣過去了，但是我希望台灣以後可以更好一點。」

▲前民眾黨主席柯文哲今日交保。（圖／記者湯興漢攝）

以下為柯文哲7分鐘完整發言：

首先，還是要謝謝小草們的支持。這一年來，因為有你們，我才可以撐到現在。特別是我父親在病危的時候，其實我那時候是最難捱的時候，你們的這種呼喊聲，你知道嗎？像阿北加油，讓我勇氣可以走到現在。

這個案子在台灣已經紛紛擾擾1年了。可以說，不管是我的帳戶、陳佩琪的帳戶，甚至我3個小朋友的帳戶，從國內查到國外，甚至我的住家、辦公室、民眾黨中央黨部，還有李文宗、李文娟家也被抄了，辦公室也被抄了。然後連我們的助理、秘書的家裡也去抄家。連銀行的保險箱都去打開來看。還把我們家的USB都拿去查說裡面有沒有虛擬貨幣的冷錢包。

請問，檢察官，你們查了1年到底查到什麼？什麼都沒查到。

民進黨作夢都沒有想到，台灣民眾黨怎麼會這麼乾淨。所有來作證的公務員都說，過程是合法的。然後長官也沒有任何的交代，也沒有任何的指示，他們只是照程序走。我的疑問是，你們檢察官也不是市政專業，也不是都市計畫的專家，所有的公務員都說這是合法的，為什麼你們、你們檢察官就說這是不合法的？然後，我最後問他說，啊你們把我押了一年，然後現在檢察官跟我的律師在爭議、在爭吵說，那關我的法源到底有沒有法、有沒有法源基礎？

其實在這1年當中，我遇到很多的司法人員，從這個法官、檢察官，甚至到很多的法警，特別我在看守所的法警，坦白講，很多法警根本就是柯粉，他們都非常的兢兢業業，很認真在工作。就是這幾個檢察官，把中華民國的司法社會信任度全部摧毀掉。絕大多數人都相當奉公守法在做事，其實大家心裡面都非常明白，大罷免32比0，檢察官是很重要的因素。就為了這幾個檢察官，把整個台灣社會的司法信任度全部摧毀掉。

不然這1年當中對我來講是很大折磨，我現在才知道說，原來坐牢跟羈押禁見是完全不一樣。坐牢其實跟當兵差不多啦，特別是你在監獄裡面，都要去參加什麼打飯班，那根本就是大家，只要要睡覺的時候進牢房，平常還是嘻嘻哈哈在那裡聊天。羈押禁見，24小時完全看不到陽光，就在那個小房間裡面，只聽得到聲音，都沒有看過人。我也不曉得為什麼，也許我是朝廷欽差要犯，我、我、我在監獄裡面，要出牢房全部都要暫停，所有人在走廊上走路都要暫停，然後面壁，不准看。我也不曉得奇怪，我有這麼、這麼特別。

羈押禁見整整1年，今天是我第一次看到陽光。不過，關了1年，我有時候對我來講，也是一個機會反省改進。我當了30年的外科醫生，又當過8年台北市長，我也覺得我太強硬，有時候太急躁，這1年當中也讓我可以好好地想一下，我有什麼地方可以改進。以前韓國瑜說，莫忘世上苦人多，但是我們從來沒有跟苦人一起生活過。我現在才知道說，有機會去看到台灣社會的另外一面，怎麼會有，以前我都說，這個不是大家現在都有健保嗎？

我跟你講，我現在才知道說，健保看一次門診，還是要170塊。要跟我關的你知道嗎？跟那個室友都要、都要身家調查。結果跟我關的裡面，還是9個裡面，前前後後9個，還是有3個錢卡是0元的。我現在才知道說，原來、原來去看一次門診還要、還要掛號費170塊。你身上一毛錢都沒有，連看病都有問題。跟我關的9個，有4個是車手，從從那個20、20幾歲的到60幾歲的都有，其實台灣有很多事情要做啦。

有一次我來出庭你知道嗎，在地下室的那個拘留室。有個法警還跟我說，阿北，不要失去對人世的熱情。我突然想到，對喔，這是我常常講的一句話。最困難的不是面對挫折打擊，最困難的是面對挫折打擊，沒有失去對人世的熱情。所以在這個地方，我還是用一個比較正面的態度來看這個世界。不管遇到什麼挫折打擊，我們不要失去對人世的熱情，而且更重要的，心存善念，盡力而為。希望台灣因為有我們可以變得更好，不要像賴清德那樣，讓整個台灣四分五裂。

這個案子根本是冤獄。我同學李文宗，他根本沒有碰到京華城案。因為那一段時間，他根本就沒有在台北市政府。就為了一通簡訊，把他關了11個月。台灣民主化30年，怎麼還有這種冤獄？我個人的苦難就這樣過去了，但是我希望台灣以後可以更好一點。不要、不要、不要，為什麼要讓整個國家陷入四分五裂？賴清德，你好好想一想吧。