日本參議員石平遭陸制裁　曾說「台灣不是中國一部份」

▲石平曾7月曾赴大陸駐名古屋總領事館遞交抗議信，譴責大陸對釣魚台的「野心」。（圖／翻攝X@liyonyon）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸外交部今（8）日宣布制裁日本參議員石平，凍結他在大陸境內財產、不准入境等，理由是他長期在台灣等問題上「散布謬論」。據報導，石平立場反共，曾在訪台後表示「台灣不是中國的一部份」。

大陸外交部發布「關於對石平採取反制措施的決定」，稱日本參議員石平長期在台灣、釣魚島、歷史、涉疆、涉藏、涉港等問題上散布謬論，公然參拜靖國神社，嚴重違背中日四個政治文件精神和一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

大陸外交部說，依據大陸的《反外國制裁法》規定，陸方決定對石平採取反制措施，包括凍結其在大陸境內的動產、不動產及其他各類財產；禁止大陸境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；對其本人及直系親屬不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

石平出生於大陸四川省，1982年開始參加大陸的民主運動，1989年發表「精神的訣別」，並在2007年歸化日本國籍。擔任政治評論員的他，在2025年日本參議院選舉中當選議員。

石平立場反共，要求日本全面檢討對陸外交政策、加嚴讓大陸人歸化日本的制度。2008年9月，石平訪問台灣，他返日後於日本月刊雜誌《WiLL》撰文，對台灣民主表示讚賞，還說「台灣果然不是中國的一部分」。

▼日本參議員石平。（圖／翻攝X@liyonyon）