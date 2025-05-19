台灣連9年未受邀WHA　陸：未經「中央政府同意」沒權利參加

▲世界衛生大會WHA。（圖／路透社）

記者陳冠宇／綜合報導

今年世界衛生大會（WHA）5月19日在瑞士日內瓦登場，台灣仍沒有收到邀請函，這是連續第9年未受邀。大陸外交部對此表示，民進黨當局堅持台獨立場，使台灣參加WHA的政治基礎不復存在，並稱「中國中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉」，在《國際衛生條例》框架下，台灣與世界衛生組織（WHO）和各國的資訊交流機制是「暢通和完善的」。

5月19日，第78屆世界衛生大會總務委員會和全會分別作出決定，拒絕將「邀請台灣以觀察員身份參加世衛大會」的提案列入大會議程，這是WHA連續第9年拒絕涉台提案。

大陸外交部今（19）日表示，在台灣參與國際組織，包括WHO活動問題上，中方立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理，「中國台灣地區在未經中央政府同意的前提下，沒有任何根據、理由或權利參加世衛大會。」

大陸外交部批評，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，導致台灣參加WHA的政治基礎不復存在。

▲世界衛生大會。（圖／路透社）

「中國中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉」，大陸外交部稱，在一個中國原則前提下，「中國中央政府對台灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排」，台灣醫療衛生專家可以參與WHO的相關技術會議。

大陸外交部稱，在《國際衛生條例》框架下，台灣與WHO和各國的資訊交流機制是「暢通和完善的」，能夠及時獲取WHO發布的突發公共衛生事件資訊，也能夠及時向WHO通報。

「這些都充分說明，中國中央政府在解決台灣同胞關心的衛生健康問題上是誠心誠意的」，大陸外交部說，台灣參與WHO技術領域溝通合作管道是充分和暢通的，台灣人民的健康權利是有保障的。

大陸外交部批評，所謂「國際防疫體系缺口」純屬政治謊言，並稱中方不同意台灣參加今年WHA，「得到了國際社會廣泛理解和支持」、「堅持一個中國原則是人心所向、大勢所趨、大義所在」。

▼大陸外交部 。（圖／記者任以芳攝）