美國駐中大使帕度今履新：準備好讓美國更強大繁榮

▲美國駐中國大使帕度。（圖／翻攝美國駐中國大使館微博）

記者陳冠宇／綜合報導

新任美國駐中國大使帕度（David Perdue，美國官方譯為龐德偉）今（15）日抵達北京履新，他在X上說，已經準備好開始工作，讓美國更強大、更繁榮。大陸外交部則強調，中方對中美關係的立場一以貫之，也希望美方和中方相向而行。

帕度今天抵達北京，他在X上說，「今天我到了北京。很榮幸能夠代表川普總統成為美國駐華大使。我已經準備好開始工作，讓美國更安全、更強大，更繁榮。」

▼帕度已抵達北京履新。（圖／翻攝X）

美國駐中國大使館微博隨後轉發帕度的貼文，並刊出他的簡歷。帕度於2025年4月29日獲得美國參議院確認出任美國駐中國大使。在成為大使之前，他於2015至2021年間在美國參議院擔任代表喬治亞州的參議員。他當選的時候是參議院裡唯一一位擁有財富500強公司首席執行官資歷的議員。

在擔任公職之前，帕度是在美國企業界擁有四十餘年經驗的領袖人物，在法國、新加坡、美國、香港等地居住。

對於帕度抵達北京履職，大陸外交部發言人林劍今（15）日於例行記者會上說，「我們願為龐德偉大使來華履職提供便利。」

林劍表示，中方對中美關係的立場一以貫之，中方始終堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則來看待和處理中美關係，也希望美方和中方相向而行。