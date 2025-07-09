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我國軍「漢光演習」海馬士登場　陸外交部：反對美台軍事聯繫

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

今年我國軍執行年度「漢光41號演習」於今天（9）日登場，並且預計持續10天，將首次啓用新近交付的美國武器。對此，大陸外交部毛寧指出，「民進黨當局妄圖『以武謀獨』『倚外謀獨』是不可能得逞的。」

我國軍年度重點實兵演習「漢光41號」，將於7月9日至18日展開，統合三軍部隊展開10天9夜晝夜連續操演，以聯合作戰計畫為基礎，檢視各戰術層級指揮官臨機決策、參謀組織計畫作為及部隊聯戰行動執行效能。包括秀出新武器海馬士多管火箭，無人機、無人艇也登場。

針對外媒提問關於我方軍演啟用美國新交付的軍武，毛寧指出，「你提到的台灣所謂的演習不是外交問題。」我可以告訴你的是，我們反對美台軍事聯繫的立場是一貫的，也是非常堅定的。「民進黨當局妄圖『以武謀獨』『倚外謀獨』是不可能得逞的。」

針對我方「漢光41號演習」，大陸國防部發言人蔣斌昨天也表態「漢光」演習不過是民進黨當局虛張聲勢、自欺欺人的把戲，企圖將台灣老百姓綁上「台獨」戰車，為一黨之私害台毀台。

蔣斌指出，「我們正告民進黨當局，妄圖『以武謀獨』死路一條。無論怎麼演、用什麼武器，都抵擋不住解放軍的反『獨』利劍，阻擋不了祖國必然統一的歷史大勢。」

就在我方今天執行「漢光41號」首日於，大陸官方刻意選在今天公布管控管制我方軍工企業名單，反制意味濃厚。

大陸商務部今9日上午9時發佈公告，宣佈將8家台灣實體企業列入出口管制管控名單，稍早表態宣布管制管控名單是為了「捍衛國家主權和領土完整、維護台海和平穩定，因此將蓄意配合「台獨」分裂勢力的8家台灣實體列入出口管制管控名單。

被列入名單家8家台灣實體業者分別是：漢翔航空工業股份有限公司、經緯航太科技公司、中山科學研究院、仲碩科技股份有限公司、國際造船股份有限公司、中信造船股份有限公司、龍德造船工業股份有限公司、攻衛股份有限公司。

大陸商務部也指出，禁止向上述8家台灣實體出口兩用物，正在開展的相關出口活動應當立即停止。特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。該公告自公布之日起正式實施。

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