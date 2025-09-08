　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

劉建超「失蹤」多日　港媒：李明祥疑主持中聯部

▲▼中聯部副部長李明祥。（圖／翻攝中聯部官網）

▲中聯部副部長李明祥。（圖／翻攝中聯部官網）

記者陳冠宇／綜合報導

北韓領導人金正恩上周赴大陸參加九三閱兵，代表中共中聯部迎接他的是副部長李明祥。港媒認為，這可能透露出在中聯部部長劉建超「失蹤」1個月之後，李明祥已經主持中聯部日常工作，代理部長職權。

《星島日報》報導，按照慣例，涉朝事務均由中共中央對外聯絡部（簡稱中聯部）負責，金正恩之前幾次來訪，都由時任中聯部部長宋濤「全陪」，但中聯部部長劉建超已經「失蹤」1個月。

該文續指，這次，代表中聯部迎接金正恩是一名瘦削的男子，即中聯部副部長李明祥，而不是排名第一、本身是「朝鮮通」的副部長陳洲。大陸國家主席習近平會見金正恩，也是由李明祥陪同。

中聯部是中共中央負責對外工作的職能部門，主要從事政黨外交，這次赴陸出席紀念抗戰勝利80周年活動的還有幾個社會國家領導人，包括古巴共產黨中央委員會第一書記、古巴國家主席狄亞士-卡奈，寮國人民革命黨中央總書記、國家主席宋倫西索李斯，越南國家主席梁強。

文章分析，梁強並非以黨職訪陸，由大陸外交部接待，習近平與他舉行會見沒有中聯部高層身影。習近平分別會見古巴、寮國領導人，李明祥都有出席。值得注意的是，會見寮國宋倫西索李斯那場，陳洲也有出席，坐在陸方那排的最右側，而李明祥則坐在左二，位次轉居陳洲之上。

《星島日報》認為，種種跡象顯示，李明祥已主持中聯部日常工作，代理部長職權，而非資歷更深的陳洲。56歲的李明祥，長期在中聯部工作，曾任七局副局長、幹部局局長，2022年12月升任副部長，是中共二十大代表。

59歲的陳洲出身大陸商務部，曾在朝鮮金日成綜合大學學習兩年，擔任過大陸商務部亞洲司司長、人事司司長，2019年8月任中共中央紀委駐中央外辦紀檢監察組組長，2021年1月任中聯部副部長。陳洲雖然晉升副部比李明祥早3年，但進入中聯部短短4年半，業務不如李明祥熟悉。

文章稱，李明祥臨危受命，顯示獲得大陸中央信任，也是重要歷練。不過，如果因此論定他將擔任中聯部部長，則為時尚早。畢竟，劉建超部長一職還未被免，官方對其問題也還沒有公開說法，接任人選相信將通盤考慮。

▼習近平與金正恩4日舉行會談。（圖／翻攝新華社）

▲▼習近平與金正恩2025年9月4日舉行會談。（圖／翻攝新華社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲同意交保　民眾黨：保金都由家人負責是點頭關鍵
男健行活動墜落亡！　新北市府回應了
江祖平自爆遭性侵　檢警沒動作？北市警局回應
「小潘鳳梨酥」連休22天！　2門市皆不對外販售
快訊／四處奔走籌7千萬　陳佩琪現身北院辦保了
快訊／柯文哲同意交保！囚車10：51出發　前往北所接人
柯文哲復仇海嘯掀動！　她估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德
柯文哲要出來了！　傳將「全國巡迴」謝小草

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

日本參議員石平遭陸制裁　曾說「台灣不是中國一部份」

前艦長呂禮詩受《環球時報》專訪：出席活動是表達中國人對先輩的悼念

劉建超「失蹤」多日　港媒：李明祥疑主持中聯部

韓國對陸團客試行免簽　最長停留15天

血月伴魔都！　陸各地攝影愛好者開啟「紅月大比」

2100人集體上吐下瀉　瀋陽師大流出「諾羅病毒」驚悚黑水！

武漢發生開車撞人事件！　有人當場「捲入車底」

上下班擠爆！　上海地鐵出奇招：「拆座椅」多站25人

4小時跑4趟廁所！　陸「竄稀酸奶」爆紅　網實測：直接住進廁所

美國不賣我們賣！　俄副總理：準備好向大陸供應飛機零件

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

【牛牛側躺睡太爽】媽喊2次才醒：以為你死掉了QQ

日本參議員石平遭陸制裁　曾說「台灣不是中國一部份」

前艦長呂禮詩受《環球時報》專訪：出席活動是表達中國人對先輩的悼念

劉建超「失蹤」多日　港媒：李明祥疑主持中聯部

韓國對陸團客試行免簽　最長停留15天

血月伴魔都！　陸各地攝影愛好者開啟「紅月大比」

2100人集體上吐下瀉　瀋陽師大流出「諾羅病毒」驚悚黑水！

武漢發生開車撞人事件！　有人當場「捲入車底」

上下班擠爆！　上海地鐵出奇招：「拆座椅」多站25人

4小時跑4趟廁所！　陸「竄稀酸奶」爆紅　網實測：直接住進廁所

美國不賣我們賣！　俄副總理：準備好向大陸供應飛機零件

鄧愷威第5局「體能撞牆」控球突然走鐘！自責僅投4局

柯文哲將交保！卓冠廷：柯能量大於民眾黨　白會重新思考走向

害死公婆！澳洲驚世媳婦自製「毒菇牛排」奪3命　終身監禁

《鬼滅》猗窩座聲優曝需再現「壓倒性強大」：有必須守護的人

台南3旅宿優惠！住五星飯店+1元享行政酒廊　搭高鐵68折

想告白或跳槽？月食逼出真心話　本週「運勢TOP1」說出口就有機會！

車禍被宣布腦死　19歲男喪禮中突然「咳嗽復活」家人嚇傻送醫

留言「1500 1H2S？」！影射女記者從事性交易　男網友遭起訴

咳嗽超過4周別拖　醫示警「8大暗藏病因」：小心菜瓜布肺上身

悍將寵愛天使主題日920登大巨蛋　FA合體甜美開唱+韓國女團接力秀

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

大陸熱門新聞

2100人集體上吐下瀉　瀋陽師大流出「諾羅病毒」驚悚黑水！

陸「竄稀酸奶」爆紅　實測傻眼：直接住進廁所

女童泳池疑被吸走！消防開挖尋獲遺體

美國不賣我們賣！　俄副總理：準備好向大陸供應飛機零件

上下班擠爆！　上海地鐵出奇招：「拆座椅」多站25人

以為無毒！男子將「眼鏡王蛇」掛脖遭咬慘死

陸閱兵唯一女兵方隊成員怎麼挑？ 北京朝陽區工廠女工曾包辦多年

武漢發生開車撞人事件！　有人當場「捲入車底」

血月伴魔都！ 陸各地攝影愛好者開啟「紅月大比」

韓國對陸團客試行免簽　最長停留15天

「日本國旗椅子」遭小粉紅獵巫「媚日」　武漢大學被迫低頭道歉

「死鱷魚」突然活過來！　陸外送員嚇爛：掙扎抓我鞋子

被嫌棄！正妹Coser「公開除毛」影片衝31萬觀看

劉建超「失蹤」多日　港媒：李明祥疑主持中聯部

更多熱門

相關新聞

北韓50分獨家畫面　金正恩與普丁6次互動

北韓50分獨家畫面　金正恩與普丁6次互動

北韓領導人金正恩出席北京九三閱兵，帶著女兒訪中，與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁三巨頭首次歷史性同框，金正恩更被各國媒體捕捉到「擦桌椅」、「搶遙控器」、「車內密談」等畫面，引起討論。7日北韓官媒中央電視台播出一段長達50分鐘的紀錄，許多細節、場景都首次被披露。

川普出席APEC峰會　可望會晤習金

川普出席APEC峰會　可望會晤習金

金正恩難活過50歲？他曝：再10年是極限

金正恩難活過50歲？他曝：再10年是極限

金正恩結束訪中返抵平壤　女兒再度同框曝光

金正恩結束訪中返抵平壤　女兒再度同框曝光

金正恩表態支持普丁捍衛領土　北韓兵挖地雷

金正恩表態支持普丁捍衛領土　北韓兵挖地雷

關鍵字：

劉建超李明祥中聯部金正恩

讀者迴響

熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

雪碧驚爆遭性侵

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」？真相曝光

UNIQLO隱藏福利曝！這1物竟能免費帶走

半年甩24公斤！醫曝訣竅：不用戒碳水

午後大雷雨！　塔巴颱風最新路徑曝

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

15年最長血月登場　命理師曝觀賞禁忌

更多

最夯影音

更多

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面