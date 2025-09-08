劉建超「失蹤」多日　港媒：李明祥疑主持中聯部

▲中聯部副部長李明祥。（圖／翻攝中聯部官網）

記者陳冠宇／綜合報導

北韓領導人金正恩上周赴大陸參加九三閱兵，代表中共中聯部迎接他的是副部長李明祥。港媒認為，這可能透露出在中聯部部長劉建超「失蹤」1個月之後，李明祥已經主持中聯部日常工作，代理部長職權。

《星島日報》報導，按照慣例，涉朝事務均由中共中央對外聯絡部（簡稱中聯部）負責，金正恩之前幾次來訪，都由時任中聯部部長宋濤「全陪」，但中聯部部長劉建超已經「失蹤」1個月。

該文續指，這次，代表中聯部迎接金正恩是一名瘦削的男子，即中聯部副部長李明祥，而不是排名第一、本身是「朝鮮通」的副部長陳洲。大陸國家主席習近平會見金正恩，也是由李明祥陪同。

中聯部是中共中央負責對外工作的職能部門，主要從事政黨外交，這次赴陸出席紀念抗戰勝利80周年活動的還有幾個社會國家領導人，包括古巴共產黨中央委員會第一書記、古巴國家主席狄亞士-卡奈，寮國人民革命黨中央總書記、國家主席宋倫西索李斯，越南國家主席梁強。

文章分析，梁強並非以黨職訪陸，由大陸外交部接待，習近平與他舉行會見沒有中聯部高層身影。習近平分別會見古巴、寮國領導人，李明祥都有出席。值得注意的是，會見寮國宋倫西索李斯那場，陳洲也有出席，坐在陸方那排的最右側，而李明祥則坐在左二，位次轉居陳洲之上。

《星島日報》認為，種種跡象顯示，李明祥已主持中聯部日常工作，代理部長職權，而非資歷更深的陳洲。56歲的李明祥，長期在中聯部工作，曾任七局副局長、幹部局局長，2022年12月升任副部長，是中共二十大代表。

59歲的陳洲出身大陸商務部，曾在朝鮮金日成綜合大學學習兩年，擔任過大陸商務部亞洲司司長、人事司司長，2019年8月任中共中央紀委駐中央外辦紀檢監察組組長，2021年1月任中聯部副部長。陳洲雖然晉升副部比李明祥早3年，但進入中聯部短短4年半，業務不如李明祥熟悉。

文章稱，李明祥臨危受命，顯示獲得大陸中央信任，也是重要歷練。不過，如果因此論定他將擔任中聯部部長，則為時尚早。畢竟，劉建超部長一職還未被免，官方對其問題也還沒有公開說法，接任人選相信將通盤考慮。

▼習近平與金正恩4日舉行會談。（圖／翻攝新華社）