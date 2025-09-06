金正恩表態支持普丁捍衛領土　北韓派兵協助庫斯克州剷除地雷

▲北韓媒體刊出金正恩、普丁共乘專車的照片，不過俄媒並未刊出。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩在北京與俄羅斯總統普丁會談後，表達將全力支持俄羅斯捍衛主權與領土的決心。同時，北韓派遣的部隊已在俄羅斯庫斯克州（Kursk）參與地雷清除及基礎設施重建工作，顯示俄朝雙方軍事合作正持續深化。

根據《韓聯社》，俄羅斯國防部5日發布聲明表示，國防部長別洛烏索夫（Andrey Belousov）出席北韓駐俄大使館為紀念北韓建政77周年（99節）舉辦的宴會時，接獲金正恩透過北韓駐俄大使申紅哲代為傳達的訊息。

金正恩表示，北韓將全力支持俄羅斯捍衛國家主權、領土及安全利益的行動，並視此為兄弟般的義務。同時，金正恩也強調，北韓將持續忠於和俄羅斯所建立的全面戰略夥伴關係之條約。

另一方面，庫斯克州代理州長金希提恩（Alexander Khinshtain）5日表示，北韓派遣的部隊已在該地參與大規模地雷清除作業。這些來自北韓的「戰友」攜手俄羅斯工兵一同作業，系統性推進地雷剷除作業。

據悉，庫斯克位於俄烏邊境，去年8月曾被烏克蘭軍隊部分佔領，俄羅斯軍方在今年4月宣布完全收復該地，並得到北韓派遣部隊的支援。

此外，俄方已計畫再派遣約1000名北韓工兵及5000名軍事建設人員，協助庫斯克地區的地雷清除與基礎設施重建工作。此舉顯示北韓在軍事行動支援及戰略合作層面持續與俄羅斯保持緊密聯繫。

分析指出，北韓公開表態支持俄羅斯領土防衛並實際派兵協助，象徵兩國軍事關係不僅停留於象徵層面，而是延伸至實地合作。