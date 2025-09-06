難活過50歲？金正恩帶女兒訪中　外媒封：世上最危險12歲女孩

▲中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁、北韓最高領導人金正恩3日上午登上北京天安門廣場閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

北韓領導人金正恩3日出席北京九三閱兵，與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁同台現身，分析指出，這象徵北韓重返「中俄朝三角同盟」的戰略野心，金正恩這次還高調帶著女兒金主愛出訪，引發接班討論。根據前北韓軍人的說法，金正恩這次出訪的健康狀態似乎不佳，「金正恩恐怕難以活過50歲，能再執政10年已屬極限」。

▲北韓官媒公開照片，證實金主愛隨同其父親金正恩訪中。（圖／翻攝自朝中社）

每日電訊報以「全世界最危險的12歲女孩」為題來形容金主愛，並稱她陪同父親參與重要外交場合，據信年紀大約只有12歲、13歲，是金正恩至今唯一公開亮相的子女，被南韓情報單位認定最可能成為金正恩的接班人選，若她真是北韓領導人的接班人，那麼她將是世界上最強大、也最危險的女孩。

金主愛自2022年11月首次公開亮相後，已多次參與軍事試射、外交活動等重大場合，到了今年5月更陪著金正恩前往俄羅斯駐平壤大使館，參加俄羅斯勝利日的紀念活動，這也是她正式走向國際舞台的首次亮相。

▲金主愛自2022年11月首次公開亮相後，已多次參與軍事試射、外交活動等重大場合。（圖／路透）

在這次的北京閱兵，金正恩選擇帶著金主愛一同出訪中國。紐約時報稱，這是金主愛已知首次與金正恩一同出訪，向外界介紹可能成為他接班人的女兒。

前南韓統一部高層官員4日向德國之聲提到，這是典型的接班人訓練，但由於金主愛身分早已曝光，無法依循過往出國留學拓展視野的慣例，因此金正恩便直接親自帶她見世面，出席重大外交場合。

前北韓軍人安燦一1979年投誠南韓，他說明，金正恩這次沒有讓妻子李雪主跟隨出訪，而是帶著女兒一起前往北京，「等於正式把金主愛推向國際舞台」，預測金正恩未來出訪莫斯科或與美國總統川普見面時，都將帶上金主愛。

安燦一更直言，金正恩在閱兵式上的狀態，似乎健康不佳，過去已經接受心血管支架手術，肥胖問題嚴重，「金正恩恐怕難以活過50歲，能再執政10年已屬極限」。

▼前北韓軍人預測金正恩未來出訪時，都將帶上金主愛。（圖／達志影像／美聯社）