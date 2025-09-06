金正恩結束訪中返抵北韓平壤　女兒金主愛再度同框曝光

▲北韓最高領導人金正恩搭乘綠皮專用列車返抵平壤，女兒金主愛緊跟在旁。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩在完成為期5天的中國訪問行程後，昨（5）日晚間搭乘專用列車返抵平壤，北韓媒體今（6）日正式向國內民眾公開此消息。值得注意的是，報導中再度公開金正恩的女兒金主愛搭乘專用列車的畫面，顯示她在列車內與父親並肩而立，成為外界關注焦點。

北韓黨務機關報《勞動新聞》6日頭版報導指出，「金正恩同志9月5日結束中華人民共和國訪問行程後，已經返抵平壤」。北韓國營廣播《朝鮮中央放送》也將其列為早晨6時第一則新聞播報，顯示官方對金正恩返國的高度重視。此前對外發布消息的的北韓官媒《朝中社》則提早於5日晚間10時迅速報導其返國消息。

報導中附有兩張照片，一張是在專用列車內，金主愛站在金正恩旁邊，身穿與出發時相同的深色西裝；另一張則疑似在平壤車站拍攝，金正恩與金主愛依次從列車下車。官方媒體此次提及金主愛時，並未使用以往常見的「親愛的子弟」等稱謂，而是直接以畫面呈現，並未多做提及。

同行的北韓高層官員包括外務相崔善姬、勞動黨書記趙甬元和金德訓、國際部長金成男、宣傳煽動部長朱昌日、紀律調查部長金在龍（音譯）以及財政管理部長金勇帥等，他們全程陪同金正恩完成訪中行程。

金正恩此次中國之行，是為出席「中國抗日戰爭勝利暨反法西斯戰爭80周年」紀念活動，並在北京天安門廣場與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普丁並肩觀禮閱兵。

期間，金正恩與習近平、普丁分別舉行雙邊會談，討論兩國及區域相關議題。金正恩於4日晚間10時搭乘專用列車離開北京車站、返回平壤，完成此次歷時4夜5天的第五次訪中行程，也是迄今最長的一次對外訪問。