川普將赴韓出席APEC峰會　可望會晤「習近平、金正恩」

▲川普與習近平可望在APEC峰會場邊會晤。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

CNN報導，美國總統川普正悄悄計畫10月底訪問南韓，出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，白宮也正積極籌備他與中國國家主席習近平的雙邊會談，同時不排除與北韓領導人金正恩碰面的可能性。

本屆APEC峰會將於10月31日在南韓慶州登場，被視為川習會的重要契機。3名川普政府高官透露，美中雙方已針對APEC場邊會晤進行「嚴肅討論」，但具體安排仍未敲定，尚不清楚這趟訪問是否還會增添其他行程。

此前，習近平曾在8月的一通電話中，邀請川普夫婦訪中，川普也回邀習近平訪美，但並未確定日期。

一名白宮官員向CNN證實「正在討論南韓訪問之旅」，目標包括討論經濟合作，貿易、國防與民用核能計畫。官員們指出，美國政府將這趟出訪視為獲得更多經濟投資的良機，這也是川普近期出訪卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等地的重點之一。

8月25日在白宮會晤時，南韓總統李在明邀請川普出席APEC峰會，並宣稱該場合有機會見到金正恩。川普隨即表示有意與對方會面，「我會這麼做的，我們將會談談。他會想要見我的。我們很期待與他會面，而且我們會讓關係更好。」

不過，金正恩是否出席APEC峰會仍有變數，因此白宮目前把重心放在川習會的安排上。