　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普將赴韓出席APEC峰會　可望會晤「習近平、金正恩」

▲▼ 美國總統川普、中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與習近平可望在APEC峰會場邊會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

CNN報導，美國總統川普正悄悄計畫10月底訪問南韓，出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，白宮也正積極籌備他與中國國家主席習近平的雙邊會談，同時不排除與北韓領導人金正恩碰面的可能性。

本屆APEC峰會將於10月31日在南韓慶州登場，被視為川習會的重要契機。3名川普政府高官透露，美中雙方已針對APEC場邊會晤進行「嚴肅討論」，但具體安排仍未敲定，尚不清楚這趟訪問是否還會增添其他行程。

此前，習近平曾在8月的一通電話中，邀請川普夫婦訪中，川普也回邀習近平訪美，但並未確定日期。

一名白宮官員向CNN證實「正在討論南韓訪問之旅」，目標包括討論經濟合作，貿易、國防與民用核能計畫。官員們指出，美國政府將這趟出訪視為獲得更多經濟投資的良機，這也是川普近期出訪卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等地的重點之一。

8月25日在白宮會晤時，南韓總統李在明邀請川普出席APEC峰會，並宣稱該場合有機會見到金正恩。川普隨即表示有意與對方會面，「我會這麼做的，我們將會談談。他會想要見我的。我們很期待與他會面，而且我們會讓關係更好。」

不過，金正恩是否出席APEC峰會仍有變數，因此白宮目前把重心放在川習會的安排上。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 3 2524 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
本來不是他！大谷翔平緊急登板　道奇隊友盛讚
快訊／台中崇倫橋下驚見浮屍！　身份待查
「石榴姐」百間餐廳全倒了！　淡然生意經掀熱議
快訊／國1「4車連環撞」　1女重傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普將赴韓出席APEC峰會　可望會晤「習近平、金正恩」

川普又出手　擬禁「中國無人機、重型車輛」進口美國

槍口對內？川普驚曝「戰爭部」頭號目標　鎖定芝加哥

50秒內失控撞毀！　葡萄牙纜車脫軌16死「疑因纜索斷裂」

凱特王妃新髮型「被酸戴假髮」　專家剖析1心境與癌症有關

美參議員：台灣若被中國征服　太平洋防線將瓦解

民主剛果爆新一波伊波拉疫情！　28疑似病例中已15死

日氣象女主播報煙火「呆萌反應」爆紅　網融化狂刷：太可愛了❤️

烏克蘭：俄近70萬大軍部署烏克蘭　北韓兵力砲彈助攻

攻佔加薩市40%區域！　以軍警告巴勒斯坦平民「向南撤離」

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

【小姊姊太懂照顧人】弟弟農曆七月睡不好 她奶音唸平安語求七娘媽保佑

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

川普將赴韓出席APEC峰會　可望會晤「習近平、金正恩」

川普又出手　擬禁「中國無人機、重型車輛」進口美國

槍口對內？川普驚曝「戰爭部」頭號目標　鎖定芝加哥

50秒內失控撞毀！　葡萄牙纜車脫軌16死「疑因纜索斷裂」

凱特王妃新髮型「被酸戴假髮」　專家剖析1心境與癌症有關

美參議員：台灣若被中國征服　太平洋防線將瓦解

民主剛果爆新一波伊波拉疫情！　28疑似病例中已15死

日氣象女主播報煙火「呆萌反應」爆紅　網融化狂刷：太可愛了❤️

烏克蘭：俄近70萬大軍部署烏克蘭　北韓兵力砲彈助攻

攻佔加薩市40%區域！　以軍警告巴勒斯坦平民「向南撤離」

沒人敢幫江祖平！他警世：嚴重度堪比李宗瑞　揭背後勢力關係鏈

陳建仁：讓世界知道台灣是很好的國家　有朝一日就能進入聯合國

塔式車位「屋主半價40萬」求成交！　全場勸退：下次換你便宜賣

川普將赴韓出席APEC峰會　可望會晤「習近平、金正恩」

曝黨中央確認參選主席資格　羅智強啟動政見會：決戰賴清德的無限城

快訊／台中麻園頭溪崇倫橋下驚見男性浮屍！無證件身份待查

桃園慶讚中元　「精靈小桃子」創意花車首度亮相超吸睛

台南永康鐵皮建物起火！2人受困屋頂畫面曝　出動雲梯車搶救

「TOYOTA高級版RAV4七人座休旅」北美暴漲！比Grand Highlander還貴

老爸背痛半年、看起來變矮竟「壓迫性骨折」　4警訊當心骨鬆上身

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

國際熱門新聞

日女主播報煙火「呆萌反應」全網融化

金正恩難活過50歲？他曝：再10年是極限

老總退休打工狂講古　客人走光員工辭職

川普驚曝「戰爭部」頭號目標芝加哥

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

俄70萬大軍部署烏克蘭　北韓砲彈助攻

美參議員：台灣若被中國征服　太平洋防線將瓦解

悠仁親王19歲成年禮　睽違40年隆重登場！

凱特被酸戴假髮　1心境與癌症有關

父開槍射鳥「子彈貫穿」　意外射殺14歲女兒

民主剛果爆新一波伊波拉疫情！　28疑似病例中已15死

川普簽政令　提供協議達成國部分關稅豁免

空氣清淨機「有助降血壓？」　最新研究證實了

60歲院長陳屍醫院！　搶助理女友遭斷命根

更多熱門

相關新聞

美擬禁「中國無人機、重型車輛」進口

美擬禁「中國無人機、重型車輛」進口

《路透社》報導，川普政府計畫推出新規定，限制、甚至可能禁止中國無人機及中重型車輛進口至美國。

川普驚曝「戰爭部」頭號目標芝加哥

川普驚曝「戰爭部」頭號目標芝加哥

投資人信心不減、降息刺激　美股延續漲勢

投資人信心不減、降息刺激　美股延續漲勢

金正恩難活過50歲？他曝：再10年是極限

金正恩難活過50歲？他曝：再10年是極限

習近平普丁討論長生不老　央視影片不給播了！

習近平普丁討論長生不老　央視影片不給播了！

關鍵字：

川普南韓APEC習近平金正恩

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

江祖平：我沒什麼好失去的

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

李燕一路爆哭回台中！繼子摔車滾5圈傷勢曝

江祖平揭性侵真相！范雲點名三立

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！

江祖平事件「政壇4女力」發聲：與受害者同行

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

大學助教關渡碼頭輕生　手機驚見女學生私密照

北市52年「石頭火鍋店」驚傳頂讓　老饕難過

更多

最夯影音

更多

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面