2100人集體上吐下瀉　瀋陽師大流出「諾羅病毒」驚悚黑水！

▲瀋陽師大嚴重水汙染，水龍頭流出黑水。（圖／翻攝微博）



記者曾羿翔／綜合報導

中國瀋陽師範大學爆發嚴重水污染事件，導致大量學生出現嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀。瀋陽市官方於9月7日最新通報指出，事件已造成2,087人染病，其中仍有270人尚未痊癒。經調查，起因為校內自備井蓄水池遭諾羅病毒污染所致。

綜合陸媒報導，事件爆發後，校內醫院緊急收治病患，瀋陽市與遼寧省相關部門迅速介入，設立醫療「綠色通道」，並派遣醫療團隊駐校巡診，針對不同病況進行分級救治。據官方資料，截至目前已有1,817人康復，其餘270人症狀多為輕微。

官方指出，事件高峰期已過，目前每日新增病例明顯下降，但在9月6日至7日間仍新增25例。為防止疫情擴散，疾控部門依照中國三級突發公共衛生事件應對機制，針對污染源進行多輪消毒，並展開全面溯源調查，檢測可疑物品與環境樣本，最終確認污染源來自第三生活區的自備井蓄水池。

▲校方連夜調來灑水車，供學生用水。（圖／翻攝自X）

目前，該蓄水池已被封閉，校方正協調地方水務部門緊急啟動供水接管工程，改由市政供水系統為學生提供安全用水。

事件也引發校園內部長期用水問題的關注。有學生表示，每逢新學期回到宿舍，水龍頭經常流出混濁、帶有黑色沉澱物的水，甚至有時呈黃色或與石油相似的顏色，洗臉或沖洗物品皆感不適，質疑校方對飲用水源管理長期疏忽。

本次事件已被官方定性為突發公共衛生事件，並持續監控後續疫情發展與學生健康狀況。