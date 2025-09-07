　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

2100人集體上吐下瀉　瀋陽師大流出「諾羅病毒」驚悚黑水！

▲瀋陽師大嚴重水汙染，水龍頭流出黑水。（圖／翻攝抖音）

▲瀋陽師大嚴重水汙染，水龍頭流出黑水。（圖／翻攝微博）

記者曾羿翔／綜合報導

中國瀋陽師範大學爆發嚴重水污染事件，導致大量學生出現嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀。瀋陽市官方於9月7日最新通報指出，事件已造成2,087人染病，其中仍有270人尚未痊癒。經調查，起因為校內自備井蓄水池遭諾羅病毒污染所致。

綜合陸媒報導，事件爆發後，校內醫院緊急收治病患，瀋陽市與遼寧省相關部門迅速介入，設立醫療「綠色通道」，並派遣醫療團隊駐校巡診，針對不同病況進行分級救治。據官方資料，截至目前已有1,817人康復，其餘270人症狀多為輕微。

官方指出，事件高峰期已過，目前每日新增病例明顯下降，但在9月6日至7日間仍新增25例。為防止疫情擴散，疾控部門依照中國三級突發公共衛生事件應對機制，針對污染源進行多輪消毒，並展開全面溯源調查，檢測可疑物品與環境樣本，最終確認污染源來自第三生活區的自備井蓄水池。

▲校方連夜調來灑水車，供學生用水。（圖／翻攝自X）

▲校方連夜調來灑水車，供學生用水。（圖／翻攝自X）

目前，該蓄水池已被封閉，校方正協調地方水務部門緊急啟動供水接管工程，改由市政供水系統為學生提供安全用水。

事件也引發校園內部長期用水問題的關注。有學生表示，每逢新學期回到宿舍，水龍頭經常流出混濁、帶有黑色沉澱物的水，甚至有時呈黃色或與石油相似的顏色，洗臉或沖洗物品皆感不適，質疑校方對飲用水源管理長期疏忽。

本次事件已被官方定性為突發公共衛生事件，並持續監控後續疫情發展與學生健康狀況。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 9411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
半年狂甩24公斤！醫師曝訣竅：不用戒碳水

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2100人集體上吐下瀉　瀋陽師大流出「諾羅病毒」驚悚黑水！

武漢發生開車撞人事件！　有人當場「捲入車底」

上下班擠爆！　上海地鐵出奇招：「拆座椅」多站25人

4小時跑4趟廁所！　陸「竄稀酸奶」爆紅　網實測：直接住進廁所

美國不賣我們賣！　俄副總理：準備好向大陸供應飛機零件

颱風塔巴預計8日廣東登陸　當地防汛防颱

「死鱷魚」突然活過來！　陸外送員嚇爛：掙扎抓我鞋子

陸反貪「打虎」不手軟　今年已8名正部級官員落馬

「日本國旗椅子」遭小粉紅獵巫「媚日」　武漢大學被迫低頭道歉

以為無毒！男子將「眼鏡王蛇」掛脖、鑽褲管遭咬...1小時後慘死

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

【巨型鋼梁翻落】聯結車載運中突掉落！側翻重砸路面

【牛牛側躺睡太爽】媽喊2次才醒：以為你死掉了QQ

【現場響起歡呼】基隆中元祭封路！民眾雨中大秀舞技

2100人集體上吐下瀉　瀋陽師大流出「諾羅病毒」驚悚黑水！

武漢發生開車撞人事件！　有人當場「捲入車底」

上下班擠爆！　上海地鐵出奇招：「拆座椅」多站25人

4小時跑4趟廁所！　陸「竄稀酸奶」爆紅　網實測：直接住進廁所

美國不賣我們賣！　俄副總理：準備好向大陸供應飛機零件

颱風塔巴預計8日廣東登陸　當地防汛防颱

「死鱷魚」突然活過來！　陸外送員嚇爛：掙扎抓我鞋子

陸反貪「打虎」不手軟　今年已8名正部級官員落馬

「日本國旗椅子」遭小粉紅獵巫「媚日」　武漢大學被迫低頭道歉

以為無毒！男子將「眼鏡王蛇」掛脖、鑽褲管遭咬...1小時後慘死

台中2少女看電影遭「拖出痛毆」！鄰座男客出腳猛踹、賞耳光

任天堂結束最後一款3DS主機維修服務　零件用盡14年回憶劃下句點

快看天空！15年最長「血月」登場　命理師曝觀賞禁忌：恐招厄運

天降富翁！美樂透連槓3月「547億頭獎」開出　2人均分史上第2獎

斯里蘭卡金獎遊程　限定團第二人減4千

東北雪國童話！森吉山賞樹冰、銀山溫泉大正浪漫

狂歡義大利！一年一度威尼斯面具嘉年華新春盛大登場

【巨型鋼梁翻落】聯結車載運中突掉落！側翻重砸路面

大陸熱門新聞

2100人集體上吐下瀉　瀋陽師大流出「諾羅病毒」驚悚黑水！

美國不賣我們賣！　俄副總理：準備好向大陸供應飛機零件

陸「竄稀酸奶」爆紅　實測傻眼：直接住進廁所

以為無毒！男子將「眼鏡王蛇」掛脖遭咬慘死

武漢發生開車撞人事件！　有人當場「捲入車底」

被嫌棄！正妹Coser「公開除毛」影片衝31萬觀看

上下班擠爆！　上海地鐵出奇招：「拆座椅」多站25人

女童泳池疑被吸走！消防開挖尋獲遺體

陸閱兵唯一女兵方隊成員怎麼挑？ 北京朝陽區工廠女工曾包辦多年

「日本國旗椅子」遭小粉紅獵巫「媚日」　武漢大學被迫低頭道歉

陸反貪「打虎」不手軟　今年已8名正部級官員落馬

「死鱷魚」突然活過來！　陸外送員嚇爛：掙扎抓我鞋子

忘供氧！22歲女做「微創手術突腦死」身亡

颱風塔巴預計8日廣東登陸　當地防汛防颱

更多熱門

相關新聞

日本「無印良品」遭中國山寨搶註冊商標！

日本「無印良品」遭中國山寨搶註冊商標！

日本知名生活雜貨品牌無印良品母公司良品計畫，在中國歷時25年的商標爭奪戰中最終敗北。中國最高人民法院已於6月駁回良品計畫的再審申請，該案定讞，正式確認日本無印良品在特定商品類別上無法繼續使用「無印良品」中文商標，只能改以「MUJI」標記。

川普自爆「手中握有王牌」足以毀滅中國！

川普自爆「手中握有王牌」足以毀滅中國！

超噁！抓包1000噸屎尿當街亂排畫面曝

超噁！抓包1000噸屎尿當街亂排畫面曝

台日簽備忘錄！防中國間諜「趁台灣有事」混進日本

台日簽備忘錄！防中國間諜「趁台灣有事」混進日本

陸客「京都街頭遭砍」！兇手落網：也是中國人

陸客「京都街頭遭砍」！兇手落網：也是中國人

關鍵字：

諾羅病毒黑水大陸要聞水汙染瀋陽師大

讀者迴響

熱門新聞

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

快訊／龔美富證實請辭三立副總！

快訊／藍心湄發聲了：罪犯就去坐牢！力挺江祖平

即／國10車禍　高雄遊覽車遭撞1傷1命危

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

半年狂甩24公斤！醫師曝訣竅：不用戒碳水

抖音女團被台人狂刷國昌清德　主持人崩潰飄國罵

英籍媒體人辭職離台　萬字批大罷免

雪碧驚爆遭性侵

快訊／台中太平暴雨「圍牆倒、馬路淹」

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活

貴賓室內看片聲音狂炸　王齊麟提醒反被嗆

更多

最夯影音

更多

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面