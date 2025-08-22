超臭畫面曝！「1000噸屎尿」當街亂排　無良業者被逮水肥車拍賣

記者許權毅／台中報導

台中地檢署追查「黑水專案」，發現不肖水肥業者清運水肥、油污後，竟藉著地下水道工程人員掩護，在北屯區當街把水肥灌入下水道，依此不法獲利高達517萬，且水肥量高達1000公噸。檢方調查後，日前將蘇姓主嫌等人起訴。

▲中檢指揮偵辦黑水專案，今年5月抓到不肖業者當街排放水肥到地下系統。（圖／保七總隊提供）



台中地檢署先前指出，「黑水專案」由檢察官侯詠琪整合警、環、調單位，運用科技工具分析及車輛GPS軌跡蒐證，查獲不法廢棄物清運業者將所收受之水肥及油汙，違法排放於污水下水道案件。

檢警追查，不法環保公司以水肥車向不特定民宅及商家清運水肥、油污等廢棄物，並於污水下水道系統工程施工人員之掩護下，將廢棄物大量灌注至台中市區污水下水道內。

▲▼警方當時依照現行犯逮捕蘇姓主嫌等人。（圖／保七總隊提供）



專案小組跟監追蹤，今年5月當場抓到業者在北屯區一處污水下水道人孔蓋（陰井）傾瀉排放，大量污水就這樣瀉入下水道系統，警方一擁而上，依現行犯逮捕蘇姓犯嫌等人，經檢方複訊後，裁定邱姓犯嫌等10人，各以2萬至5萬元不等金額交保，蘇姓及吳姓主嫌則遭收押。

檢方先前囑託行政執行署台中分署將查扣水肥車變價拍賣，經過激烈競標，最終以超出底價近一倍之價格拍出5輛水肥車，拍定價格合計新台幣814萬元。檢方說，本案為全國首件針對非法排放黑水之水肥車輛予以查扣，並進行偵查中變價拍賣，展現檢方積極查扣犯罪工具以切斷環境犯罪產業鏈之決心。