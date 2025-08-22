　
社會 社會焦點 保障人權

超臭畫面曝！「1000噸屎尿」當街亂排　無良業者被逮水肥車拍賣

記者許權毅／台中報導

台中地檢署追查「黑水專案」，發現不肖水肥業者清運水肥、油污後，竟藉著地下水道工程人員掩護，在北屯區當街把水肥灌入下水道，依此不法獲利高達517萬，且水肥量高達1000公噸。檢方調查後，日前將蘇姓主嫌等人起訴。

▲▼水肥車亂排放。（圖／保七總隊提供）

▲中檢指揮偵辦黑水專案，今年5月抓到不肖業者當街排放水肥到地下系統。（圖／保七總隊提供）

台中地檢署先前指出，「黑水專案」由檢察官侯詠琪整合警、環、調單位，運用科技工具分析及車輛GPS軌跡蒐證，查獲不法廢棄物清運業者將所收受之水肥及油汙，違法排放於污水下水道案件。

檢警追查，不法環保公司以水肥車向不特定民宅及商家清運水肥、油污等廢棄物，並於污水下水道系統工程施工人員之掩護下，將廢棄物大量灌注至台中市區污水下水道內。

▲▼水肥車亂排放。（圖／保七總隊提供）

▲▼警方當時依照現行犯逮捕蘇姓主嫌等人。（圖／保七總隊提供）

▲▼水肥車亂排放。（圖／保七總隊提供）

專案小組跟監追蹤，今年5月當場抓到業者在北屯區一處污水下水道人孔蓋（陰井）傾瀉排放，大量污水就這樣瀉入下水道系統，警方一擁而上，依現行犯逮捕蘇姓犯嫌等人，經檢方複訊後，裁定邱姓犯嫌等10人，各以2萬至5萬元不等金額交保，蘇姓及吳姓主嫌則遭收押。

檢方先前囑託行政執行署台中分署將查扣水肥車變價拍賣，經過激烈競標，最終以超出底價近一倍之價格拍出5輛水肥車，拍定價格合計新台幣814萬元。檢方說，本案為全國首件針對非法排放黑水之水肥車輛予以查扣，並進行偵查中變價拍賣，展現檢方積極查扣犯罪工具以切斷環境犯罪產業鏈之決心。

08/21 全台詐欺最新數據

502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「1000噸屎尿」當街亂排！超噁畫面曝
蘆洲停車場堵人！當場開5槍...賓士成蜂窩
中國勸退企業買H20　外媒揭「全因美官員這句話」！輝達回應了
新竹惡煞砸早餐店「毆打女店員」　10萬交保了
獨家／謝震廷失聯1個月　范揚景急尋曝原因
郭雪芙「37歲長這樣」被嫌！閨蜜袁艾菲看不下去：瞎了嗎
獨／「鴨頭」死後毒品市場爆真空　蹓狗男疑進場搶地盤遭狙殺
國外購入「棉花棒、OK繃」恐挨罰　8款醫材限量規定一次看

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

逼獄友口交摸鳥　受刑人喊「是他抱我」遭打臉

逼獄友口交摸鳥　受刑人喊「是他抱我」遭打臉

受刑人小黎被借提寄押在台中監獄，和吳姓受刑人同房第一天，吳男就逼小黎口交、摸鳥3次，讓小黎受到創傷、性格大變，吳男一審遭判刑4年半。吳上訴辯稱是小黎抱住自己、2人心甘情願發生，還要求法院測謊，仍被高分院駁回。

即／台中新光三越傳9／27復業　因1事卡住

即／台中新光三越傳9／27復業　因1事卡住

台中建商公會新理事長上任　謝麟兒3大建議盼救房市

台中建商公會新理事長上任　謝麟兒3大建議盼救房市

一口氣降價4100萬！　房東鐵了心棄年收800萬金雞母

一口氣降價4100萬！　房東鐵了心棄年收800萬金雞母

國際級導演性侵女友人　一審判3年8月

國際級導演性侵女友人　一審判3年8月

台中黑水水肥便便排放

