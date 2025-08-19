　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台日簽超罕見備忘錄！　防中國間諜「趁台灣有事」混進日本

▲▼東京成田機場在黃金周首日的人潮。（圖／路透）

▲台灣與日本簽訂備忘錄，將提前審查入境外國人資料，以防有間諜趁亂從台灣混入日本。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

為因應台灣有事，日本與台灣已悄悄簽署一份合作備忘錄，雙方同意在外國人從台灣入境日本時，進行相關資訊共享。此舉的目的，是要避免在台海衝突期間緊急撤離時，有不法分子或間諜混入避難人潮，趁亂潛入日本境內從事破壞活動。多名日本政府相關人士證實，這份備忘錄的存在相當罕見，因為過去日台之間很少針對軍事衝突情境簽署正式協議。

根據《讀賣新聞》報導，這份名為「涉及出入境管理事項之資訊共享合作備忘錄」的文件，是由日本的對台窗口「日本台灣交流協會」在2024年12月18日，與台灣的「台灣日本關係協會」簽署。不過交流協會對外僅表示，備忘錄內容屬於「不公開」，並未進一步透露細節。

熟悉內情的官員指出，未來若發生「台灣有事」等突發狀況，日本能藉由這份協議，先掌握欲從台灣入境的外國旅客資料，並進行篩檢，有效確認其中是否有人可能對日本安全構成威脅。平時也能透過台灣的機場系統，提前過濾準備赴日的乘客名單，強化邊境管理。

日本外務省統計，截至2024年10月，約有2萬1700名日本公民長居台灣。一旦中國武力侵犯，這些在台日僑勢必需要大舉撤離，而台灣本地的民眾及其他外國人也可能同時湧入日本避難。日本當局擔憂，在這樣的混亂中，恐怕會有外國間諜或恐怖分子趁機滲透。

對此，日本相關人士直言，「不能排除中國間諜混跡在台灣人當中入境日本的可能性」，因此有必要加強把關。

過去日本出入國在留管理廳也曾與澳洲、紐西蘭等國簽署協議，但針對「戰爭撤僑」情境的備忘錄，仍屬少見。由於1972年日中建交後，日本與台灣斷交，因此由窗口機構代表簽署，而非政府單位直接出面。

值得注意的是，中國近年頻繁舉行模擬攻台的實戰演習，外界更推測其最快在2027年前就能完成侵台準備。日本藉由這次簽署備忘錄，不僅加強與台灣在撤僑議題上的合作，也將進一步與美國等盟國合作，全面提升應對台海危機的能力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
喊話藍白2028一起談　游淑慧提盧黃配：推出最好組合下架賴清
快訊／競爭對手不玩了　大廠飆漲停！刷18年新高
正妹東區賣淫1次5000！　他激戰後得知真相當場崩潰
台灣馬自達「召修4款休旅車」！逾5.5萬輛
罷團突聲明「不銷毀志工協議」　支持者急喊：把個資還我
天才工程師變詐團月入千萬　台灣史上規模最大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「3I/亞特拉斯彗星」來襲！哈佛教授：可能是外星母艦

跌落神壇？ChatGPT用量6月「崩跌7成」　專家分析這一族群是關鍵

台日簽超罕見備忘錄！　防中國間諜「趁台灣有事」混進日本

快訊／普丁同意「2周內見澤倫斯基」！　德國總理證實消息

快訊／哈瑪斯據傳同意新停火協議！

路透民調：川普支持度僅40％　維持任期最低點

快訊／軟銀宣布砸600億投資英特爾　盤後漲逾5%

川普：美國願意協助保障烏克蘭的安全

日公司只錄取「40歲以上、零經驗」　原因曝光

川普「1打8」見歐洲領袖　馬克宏籲召開美歐俄烏四方峰會

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

「3I/亞特拉斯彗星」來襲！哈佛教授：可能是外星母艦

跌落神壇？ChatGPT用量6月「崩跌7成」　專家分析這一族群是關鍵

台日簽超罕見備忘錄！　防中國間諜「趁台灣有事」混進日本

快訊／普丁同意「2周內見澤倫斯基」！　德國總理證實消息

快訊／哈瑪斯據傳同意新停火協議！

路透民調：川普支持度僅40％　維持任期最低點

快訊／軟銀宣布砸600億投資英特爾　盤後漲逾5%

川普：美國願意協助保障烏克蘭的安全

日公司只錄取「40歲以上、零經驗」　原因曝光

川普「1打8」見歐洲領袖　馬克宏籲召開美歐俄烏四方峰會

復古錶殼配亮眼綠與紫色面盤　格拉蘇蒂原創讓人一眼瞧見

「3I/亞特拉斯彗星」來襲！哈佛教授：可能是外星母艦

蔡依林9點半就睡覺　營養師讚2好習慣「早睡是減重關鍵」

從倒閣到組閣都要插一腳　吳思瑤酸蔣萬安：不甘寂寞、管到海邊？

明年買不到iPhone 18？傳蘋果改採雙階段發表　摺疊機搶先上場

斯威雅蒂逆轉封后！辛辛那提首冠入袋　嗨喊：我震驚又開心

桃園大園死亡車禍現場曝！拖板車綠燈起步　76歲婦過馬路遭輾斃

為公投槓上黃國昌　李正皓嗆賭：過門檻我是小丑、沒過你2026不選

跌落神壇？ChatGPT用量6月「崩跌7成」　專家分析這一族群是關鍵

詐45億主嫌豪宅「法拍來的」　再進警局又被沒收

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

國際熱門新聞

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

女1萬多賣掉舊沙發　事後發現錯失60萬

烏克蘭承諾付3兆元保護費！　買美國武器換安全保障

2日本遊客在菲律賓遭槍殺　駐菲代表處籲台人注意

大谷翔平人設翻車？　少棒女將爆他「「斜眼看人」」

快訊／軟銀宣布砸600億投資英特爾　盤後漲逾5%

日公司只錄取「40歲以上、零經驗」　原因曝光

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

快訊／普丁回覆川普：願意會見澤倫斯基

快訊／川普：著手安排與普丁、澤倫斯基三方會議

颶風艾琳掀6公尺巨浪！美發布裂流警告

即／會面澤倫斯基　川普不排除派軍

川普宣布將簽行政命令　廢除郵寄選票、電子投票機

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

更多熱門

相關新聞

千斤頂脫落！日20歲男「遭汽車重壓」命危

千斤頂脫落！日20歲男「遭汽車重壓」命危

日本大分縣大分市17日凌晨發生一起駭人意外，一名20歲男子在停車場維修汽車時，不知為何千斤頂卻突然脫落，導致整輛車瞬間重壓在他身上，當場失去意識，目前仍在醫院搶救中，尚未脫離險境。

陸客「京都街頭遭砍」！兇手落網：也是中國人

陸客「京都街頭遭砍」！兇手落網：也是中國人

南韓政府補助「陸團客住宿費」　韓人怒了！

南韓政府補助「陸團客住宿費」　韓人怒了！

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

日女落軌「撞進站列車」！奇蹟生還

日女落軌「撞進站列車」！奇蹟生還

關鍵字：

合作協議台日關係邊境安全恐怖份子間諜大陸要聞日韓要聞備忘錄

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

Apple Watch「只用基本功能」浪費！果粉推1招超方便

可能有雙颱！　模擬路徑曝

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

高雄工地拆到一半「鷹架突倒塌」！現場慘況曝

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面