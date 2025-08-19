台日簽超罕見備忘錄！　防中國間諜「趁台灣有事」混進日本

▲台灣與日本簽訂備忘錄，將提前審查入境外國人資料，以防有間諜趁亂從台灣混入日本。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

為因應台灣有事，日本與台灣已悄悄簽署一份合作備忘錄，雙方同意在外國人從台灣入境日本時，進行相關資訊共享。此舉的目的，是要避免在台海衝突期間緊急撤離時，有不法分子或間諜混入避難人潮，趁亂潛入日本境內從事破壞活動。多名日本政府相關人士證實，這份備忘錄的存在相當罕見，因為過去日台之間很少針對軍事衝突情境簽署正式協議。

根據《讀賣新聞》報導，這份名為「涉及出入境管理事項之資訊共享合作備忘錄」的文件，是由日本的對台窗口「日本台灣交流協會」在2024年12月18日，與台灣的「台灣日本關係協會」簽署。不過交流協會對外僅表示，備忘錄內容屬於「不公開」，並未進一步透露細節。

熟悉內情的官員指出，未來若發生「台灣有事」等突發狀況，日本能藉由這份協議，先掌握欲從台灣入境的外國旅客資料，並進行篩檢，有效確認其中是否有人可能對日本安全構成威脅。平時也能透過台灣的機場系統，提前過濾準備赴日的乘客名單，強化邊境管理。

日本外務省統計，截至2024年10月，約有2萬1700名日本公民長居台灣。一旦中國武力侵犯，這些在台日僑勢必需要大舉撤離，而台灣本地的民眾及其他外國人也可能同時湧入日本避難。日本當局擔憂，在這樣的混亂中，恐怕會有外國間諜或恐怖分子趁機滲透。

對此，日本相關人士直言，「不能排除中國間諜混跡在台灣人當中入境日本的可能性」，因此有必要加強把關。

過去日本出入國在留管理廳也曾與澳洲、紐西蘭等國簽署協議，但針對「戰爭撤僑」情境的備忘錄，仍屬少見。由於1972年日中建交後，日本與台灣斷交，因此由窗口機構代表簽署，而非政府單位直接出面。

值得注意的是，中國近年頻繁舉行模擬攻台的實戰演習，外界更推測其最快在2027年前就能完成侵台準備。日本藉由這次簽署備忘錄，不僅加強與台灣在撤僑議題上的合作，也將進一步與美國等盟國合作，全面提升應對台海危機的能力。